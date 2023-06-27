Саудовский телеканал сообщил, что российская военная полиция задержала в Сирии четырех командиров ЧВК Вагнера

Российская военная полиция задержала главу отделения в Эс-Сувейде на юге Сирии. Об этом в своем эфире сообщил саудовский телеканал «Аль-Хадас», сославшись на источники, пишет газета «Коммерсант», первой обратившей внимание на это. На сайте телеканала нет новостей об этом.

Согласно этим данным, три высокопоставленных командира ЧВК Вагнера также задержаны на авиабазе Хмеймим. Кроме того, полиция посетила представительства ЧВК в Дейр-эз-Зоре, Хаме и Дамаске.

Представители ЧВК Вагнера пока это не комментировали. В телеграм-каналах, связанных с ЧВК, об этом не сообщалось. Официально власти РФ или Сирии это не подтверждали.

Россия в последние годы наращивала присутствие в Африке, в том числе отправляя наемников ЧВК Вагнера в Центральную африканскую республику (ЦАР), Сирию, Ливию, Северный и Южный Судан. Правозащитники считают, что наемники ЧВК Вагнера совершают в этих странах массовые убийства и изнасилования, а также нападают на мирных жителей.

После попытки мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что правительства ЦАР и Мали сохранят свои связи с ЧВК.

О ЧВК Вагнера в Мали

Бойцы ЧВК Вагнера уже год находятся в Мали. Они совершают массовые убийства и грабят мирных жителей При этом наемники не смогли помочь властям страны в борьбе с их противниками. Главное из доклада проекта All Eyes On Wagner

О ЧВК Вагнера в Мали

Бойцы ЧВК Вагнера уже год находятся в Мали. Они совершают массовые убийства и грабят мирных жителей При этом наемники не смогли помочь властям страны в борьбе с их противниками. Главное из доклада проекта All Eyes On Wagner