Вернувшийся в Украину командир «Азова» заявил, что намерен снова участвовать в боевых действиях

Командиры защитников «Азовстали», которые накануне вернулись в Украину, намерены снова участвовать в боевых действиях. Об этом командир полка «Азов» Денис Прокопенко заявил журналистам во Львове, куда военные прибыли из Турции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я глубоко уверен, что армия — это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою. Самое главное — что украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта и с каждым днем мы продвигаемся вперед.

На уточняющий вопрос журналистов, вернутся ли командиры защитников «Азовстали» на фронт, Прокопенко ответил: «Конечно. Для этого мы вернулись в Украину. Это наша самая главная цель».

«Мы вернулись и дальше мы будем делать свою работу. Мы военные, мы давали присягу», — сказал на той же встрече замкомандира «Азова» Святослав Паламар.

8 июля обороны «Азовстали» вернулись в Украину после нескольких месяцев, которые они провели под наблюдением в Турции. Они прибыли на родину вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, посетившим Турцию с визитом.

Военные находились в Турции после масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной в сентябре 2022 года. Зеленский сразу после обмена говорил, что по условиям сделки командиры должны оставаться в Турции до конца войны. РФ и Турция официально эти условия не комментировали.

После возвращения украинских командиров на родину Кремль обвинил Анкару и Киев в нарушении договоренностей. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москву «никто не ставил в известность» о возвращении командиров «Азовстали».

Подробно о возвращении защитников «Азовстали»

Командиры обороны «Азовстали» вернулись в Украину из Турции. Зеленский лично забрал их на президентском самолете В Кремле заявили, что по условиям освобождения из российского плена военные должны были оставаться в Турции до конца войны

Подробно о возвращении защитников «Азовстали»

Командиры обороны «Азовстали» вернулись в Украину из Турции. Зеленский лично забрал их на президентском самолете В Кремле заявили, что по условиям освобождения из российского плена военные должны были оставаться в Турции до конца войны