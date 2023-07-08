«Россию никто не ставил в известность». Кремль обвинил Турцию и Украину в нарушении договоренностей из-за возвращения командиров обороны «Азовстали»

Возвращение командиров обороны «Азовстали» из Турции в Украину является нарушением договоренностей, достигнутых в рамках их освобождения из российского плена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам Пескова, по условиям соглашения пятеро командиров должны были находиться в Турции «до момента окончания конфликта». Пресс-секретарь сказал, что «условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев».

Песков также отметил, что «Россию никто не ставил в известность» о возвращении командиров обороны «Азовстали».

По мнению пресс-секретаря российского президента, в контексте подготовки к саммиту НАТО на Турцию оказывали большое давление, а Анкара как член альянса проявила с ним солидарность. РФ «все прекрасно понимает», отметил Песков.

Пятеро командиров обороны «Азовстали» вернулись в Украину из Турции на президентском самолете Владимира Зеленского. Военных, которые находились в Турции после обмена в сентябре 2022 года, передали украинскому президенту во время его визита в эту страну.

Сам Зеленский сразу после обмена говорил, что по его условиям командиры должны будут находиться в Турции до конца войны. Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов тогда же заявлял, что они будут жить в Турции «некоторый промежуток времени». Россия и Турция официально эти условия не комментировали.

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