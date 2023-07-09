«Одни ушли, другие придут». Власти ЦАР объяснили перемещения наемников ЧВК Вагнера ротацией

Отъезд сотен бойцов из Центральноафриканской Республики (ЦАР) — ротация, а не окончательный вывод подразделений частной военной компании из страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем.

«Одни ушли, а другие придут», — сказал представитель властей ЦАР на пресс-конференции, подчеркнув, что речь не идет об «окончательном уходе» наемников.

О том, что несколько сотен бойцов ЧВК Вагнера в последние дни покинули страну, сообщали источники издания Jeune Afrique и агентства Reuters. По данным Jeune Afrique, в Москву вернулись как минимум 500-600 наемников.

Сколько представителей ЧВК Вагнера остались в стране, неизвестно, отмечает Reuters. Агентство пишет, что до последнего времени в ЦАР находились до 1,9 тысячи российских наемников, включая «вагнеровцев».

Вопрос о работе ЧВК Вагнера в Африке, где РФ в последние годы активно наращивала свое влияние, встал после основателя частной военной компании Евгения Пригожина.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT спустя несколько дней после мятежа заявил, что российские военные инструкторы продолжат работу в регионе. Министр не уточил, идет ли речь именно о наемниках ЧВК Вагнера, но отметил, что власти ЦАР и Мали официально обратились к этой частной военной компании с просьбой обеспечить безопасность их руководства.

По данным The Wall Street Journal, после восстания наемников в России Кремль объявил властям Сирии, ЦАР и Мали, что взял под свой контроль ЧВК Вагнера. Источники Reuters сообщали, что во время мятежа власти Сирии и российские военные приняли ряд срочных мер, чтобы заставить подразделения наемников Пригожина подписать контракты с Минобороны РФ. Отказавшихся бойцов вывезли из страны.

Подробно об этом

Reuters сообщил, что власти Сирии и российские военные во время мятежа Пригожина провели операцию, чтобы подчинить себе отряды ЧВК Вагнера в стране Наемников заставили подписать контракты с Минобороны РФ. Отказавшихся вывезли из страны

Подробно об этом

Reuters сообщил, что власти Сирии и российские военные во время мятежа Пригожина провели операцию, чтобы подчинить себе отряды ЧВК Вагнера в стране Наемников заставили подписать контракты с Минобороны РФ. Отказавшихся вывезли из страны