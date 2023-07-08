Война Пятисотый день. Онлайн «Медузы»

Президент РФ Владимир Путин в августе посетит Турцию, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, прошедшей 7 июля по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Комментируя вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной, Эрдоган сказал, что обсуждает этот вопрос с Путиным. «В следующем месяце Путин посетит Турцию, у нас будет возможность встретиться», — добавил Эрдоган.

Контакты Путина и Эрдогана возможны, но точные даты пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.