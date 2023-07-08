Война Пятисотый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хроника событий 7 июля — здесь, фото дня — здесь.
Главные новости
- Войска России обстреляли Лиман из РСЗО. Погибли шесть человек.
- Президент Украины записал с острова Змеиный обращение к 500-му дню войны.
- Провалившийся мятеж планировал не Пригожин, а офицеры военной разведки РФ, заявил Подоляк в интервью «Медузе».
- В Белгородской области приостановили возвращение эвакуированных жителей в Шебекино после ночного обстрела.
- США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Стамбуле с Константинопольским патриархом Варфоломеем.
«Обсудили реализацию формулы мира и возвращение детей, которые были депортированы оккупантами и которых мы должны вернуть домой, к родным, в Украину», — заявил Зеленский после встречи.
Президент РФ Владимир Путин в августе посетит Турцию, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции, прошедшей 7 июля по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Комментируя вопрос обмена военнопленными между Россией и Украиной, Эрдоган сказал, что обсуждает этот вопрос с Путиным. «В следующем месяце Путин посетит Турцию, у нас будет возможность встретиться», — добавил Эрдоган.
Контакты Путина и Эрдогана возможны, но точные даты пока не определены, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Беспилотник атаковал военкомат в Курской области в ночь на 8 июля, сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, дрон, запущенный со стороны Украины, скинул два боеприпаса на здание районного военкомата в Рыльске, из-за чего повреждения получила крыша здания. Никто не пострадал. Другие источники атаку по военкомату не подтверждали.
В то же время телеграм-канал Shot сообщил, что днем 7 июля российские военные сбили выстрелом из стрелкового оружия украинский дрон, который упал в 100 метрах от границы возле не работающего пункта пропуска «Крупец». Этот пункт пропуска находится в том же районе Курской области, что и военкомат из сообщения Baza.
В Стамбуле прошел поминальный молебен по жертвам войны в Украине
Молебен прошел в патриаршем храме Святого Георгия. Президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший на службе, поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея «за духовную поддержку Украины и украинцев и молитвы ради мира для всей нашей земли».
В МВД Украины уточнили, что в результате обстрела Лимана погибли четыре женщины и два мужчины, ранения получили три женщины и два мужчины. Другие подробности, в том числе возраст погибших и пострадавших, в полиции не привели.
Лиман после обстрела, 8 июля
Войска России обстреляли Лиман из РСЗО. Погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли и пять получили ранения в результате обстрела Лимана — города в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.
По его словам, российские войска обстреляли Лиман из реактивных систем залпового огня около 10 утра. Под обстрел попал частный сектор, повреждены дом и магазин.
Фотографии войны
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть. В фотогалерее 499-го дня войны — последствия обстрела Львова, палаточный лагерь в Беларуси для ЧВК Вагнера и украинские военные в Бахмуте.
Два мирных жителя погибли и один ранен при артиллерийском обстреле города Алешки в аннексированной части Херсонской области Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя российских экстренных служб. По его словам, пострадавший получил ранение средней тяжести.
По данным российских служб, за сутки по Алешкам выпустили 57 артиллерийских снарядов.
В Белгородской области один человек пострадал из-за обстрела села Илек-Пеньковка в Краснояружском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, по окраине села выпустили четыре артиллерийских снаряда. Пострадавший мужчина самостоятельно обратился в больницу. В селе из-за обстрела повреждена линия электропередачи.
ВСУ за прошедшие сутки, по словам губернатора, выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 120 боеприпасов.
Ранее сообщалось, что при обстреле Шебекино пострадал один человек.
Российские силы продолжают минировать Запорожскую АЭС, утверждает Главное управление разведки Минобороны Украины.
«В технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, состоящие из дистанционно управляемых и неуправляемых противопехотных мин направленного типа. В основном используются мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200», — говорится в заявлении украинской военной разведки.
На новых спутниковых снимках Запорожской АЭС, сделанных утром 5 июля, на крыше энергоблока № 4 заметили неопознанные белые объекты. «Энергоатом» утверждает, что российские военные разместили на энергоблоках Запорожской АЭС пулеметные гнезда.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 июля, что российские военные установили на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС «предметы, похожие на взрывчатку». В «Росэнергоатоме» также заявили, что Украина якобы готовится атаковать АЭС в ночь на 5 июля. Никаких происшествий в указанное время не случилось. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов говорил, что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшилась.
Министр обороны Украины Алексей Резников назвал пять принципов, которых будут придерживаться ВСУ при использовании кассетных боеприпасов, которые Украине выделили США. Об этом Резников написал в твиттере вечером 7 июля.
- Армия Украины будет использовать кассетные боеприпасы «только для деоккупации международно признанных территорий Украины». Эти боеприпасы не будут использовать «на официально признанной территории России».
- Украина не будет использовать кассетные боеприпасы в городах. Их станут использовать в местах, где сосредоточены российские военные, «для прорыва линии обороны противника с минимальным риском для жизни наших солдат».
- Украина будет вести строгий учет применения кассетных боеприпасов и локальных зон, где их будут использовать.
- После деоккупации территории, где применяли кассетные боеприпасы, станут приоритетными для разминирования.
- Украина будет отчитываться перед партнерами об использовании кассетных боеприпасов и об их эффективности.
Правозащитники неоднократно сообщали, что во время войны и российская, и украинская сторона применяли кассетные боеприпасы, что привело к жертвам среди мирного населения.
Президент Украины Владимир Зеленский в 500-й день полномасштабной войны подписал указы о присвоении звания Героя Украины 49 украинских военных. Многих из них наградили посмертно, отмечают украинские СМИ.
«Каждая фамилия — это история отваги, это история воли, это история Украины», — заявил Зеленский в телеграме.
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по взрыву «Северных потоков» на 11 июля, сообщил в телеграме первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, российская сторона рассчитывает получить отчет от Дании, Германии и Швеции, которые проводят расследование.
После затишья в июне в Бахмуте в последнюю неделю шли наиболее интенсивные бои на фронте, заявила британская военная разведка в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.
«Украинские войска уверенно продвигаются как на север, так и на юг от города, удерживаемого Россией. Российские защитники, скорее всего, испытывают трудности из-за низкого боевого духа, разрозненности подразделений и ограниченной возможности находить и поражать украинскую артиллерию», — говорится в обзоре, опубликованном в твиттере министерства обороны Великобритании.
Британская военная разведка считает, что для российского руководства потеря Бахмута «политически неприемлема», поскольку город имеет символическое значение «как одна из немногих российских побед за последние 12 месяцев». «Тем не менее, очень вероятно, что (у армии России) мало дополнительных резервов, которые можно направить в этот сектор», — сказано в обзоре.
Министерство обороны США объявило, что передаст Украине кассетные боеприпасы в рамках очередного пакета военной помощи на общую сумму 800 миллионов долларов. Как сообщил замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль, в этот пакет среди прочего войдут 32 БМП Bradley и столько же бронетранспортеров Stryker.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что поставка Украине кассетных боеприпасов станет «промежуточным вариантом на время наращивания производства в США артиллерийских снарядов». По его словам, Киев предоставил Вашингтону письменные гарантии того, что будет применять такие боеприпасы с осторожностью.
Власти Сирии и российское военное командование во время мятежа Евгения Пригожина провели операцию, чтобы заставить наемников ЧВК Вагнера, которые находятся в Сирии, подписать контракт с Минобороны РФ, сообщили источники агентства Reuters.
Часов Яр, Донецкая область
Часов Яр — тыл украинской армии — расположен примерно в 15 километрах от линии фронта в районе Бахмута. Это одно из мест, где война была наиболее интенсивной. По данным местных властей, в городе повреждены более 90% зданий, многие дома заброшены. В Часов Яре нет света, воды и связи, но там остаются около тысячи мирных жителей.
В пригороде Воронежа система ПВО сбила два беспилотника в ночь на 8 июля, сообщил губернатор региона Александр Гусев:
«Средствами ПВО на подлете к Воронежу выявлены и уничтожены два БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет. Обстановку держу на личном контроле с профильными службами и ведомствами», — написал он в телеграме.
Эрдоган заявил, что Украина «заслуживает членства в НАТО»
Такое заявление президент Турции сделал после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, прошедших в Стамбуле вечером 7 июля.
«Мы всегда выражали свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. <…> Украина заслуживает членства в НАТО», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по ТАСС).
На саммите в Вильнюсе, намеченном на 11-12 июля, члены НАТО «направят решительный сигнал поддержки Украине», которая собирается стать членом альянса, сообщил в конце июня генсек НАТО Йенс Столтенберг. В администрации президента Украины говорили, что Владимир Зеленский не поедет на саммит, если члены альянса не собираются приглашать Украину в НАТО. Но 7 июля Столтенберг сообщил, что Зеленский будет на саммите.
Многие члены НАТО, сообщила газета The Washighton Post, не готовы даже обсуждать вступление Украины в альянс, пока страна ведет войну. Так, президент США, имеющих большое влияние на принятия решений в НАТО, последовательно говорит о гарантиях безопасности для Украины, но не о перспективах ее принятия в альянс.
В Белгородской области приостановили возвращение жителей в Шебекино после ночного обстрела
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил около четырех часов ночи, что ВСУ обстреляли Шебекино из систем залпового огня «Град». Произошел пожар на центральном рынке города. По предварительной информации, никто не пострадал.
«После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения. Будем ориентироваться по оперативной обстановке, которая будет складываться», — написал Гладков в телеграме.
Ранее на этой неделе Гладков сообщил, что власти Белгородской области начали «потихоньку» возвращать в Шебекино людей, которых ранее вывезли из-за обстрелов — возвращали тех, у кого не пострадало жилье.
Губернатор Белгородской области оценил восстановление Шебекино после обстрелов в 20 миллиардов рублей.
В ночь на 8 июля иранские ударные дроны «Шахед» попали в промышленные объекты в двух регионах Украины, ПВО сбили пять беспилотников, сообщили Воздушные силы ВСУ.
«Часть ударных БпЛА не удалось перехватить. „Шахеды“ попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровской и Кировоградской областях. Предварительно без жертв», — заявили в Воздушных силах ВСУ.
В Днепропетровской области ранен один человек из-за удара по Кривому Рогу, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак.
При этом глава Кировоградской области Анатолий Райкович заявил, что в регионе «обошлось без разрушений гражданской инфраструктуры».
Провалившийся мятеж планировал не Пригожин, а офицеры военной разведки РФ, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Мы взяли у него интервью
«Думаю, у него [Пригожина] случился фальстарт. Потому что он уже был мишенью для определенных внутренних субъектов — Шойгу, Герасимова; „Вагнер“ шел к разрыву контракта. Пригожин попытался что-то сохранить — и сохранил возможность по крайней мере уехать, забрать какую-то часть имущества», — сказал Подоляк.
По его словам, Киев никак не поддерживал Пригожина в период мятежа:
На мой взгляд, это была неподготовленная акция, потому что не было главного — консенсуса внутри элит о том, кто обеспечит транзитный переход власти, кто эту власть заберет. Гарантом никто не выступил, и, соответственно, [Киеву] это все не имело смысла поддерживать.
Также Михаил Подоляк рассказал «Медузе», как украинские власти смотрят на ход контрнаступления, как оценивают угрозы с территории Беларуси после новостей об «уходе» Пригожина в эту страну и что думают об объеме помощи со стороны Запада.
Один человек получил ранения из-за удара по Кривому Рогу в ночь на 8 июля, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, беспилотник попал в сельскохозяйственное предприятие. Пострадавшего 26-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Лысак сообщил, что из-за удара дрона произошло два пожара на общей площади 360 квадратных метров. «Уничтожено несколько складских помещений, повреждено оборудование и автомобили», — добавил глава области.
Президент Украины Владимир Зеленский в 500-й день войны опубликовал видео с острова Змеиный
«500 дней полномасштабной войны, — написал Зеленский в соцсетях. — Змеиный. Свободный остров свободной Украины. Благодарен всем, кто сражался здесь против оккупантов. Почтили память героев, отдавших свою жизнь в этой битве — одной из важнейших за время полномасштабной войны. Слава каждому и каждой, кто воюет ради безопасности в нашем Черном море! Честь!»
Утренняя сводка Генштаба ВСУ
В ночь на 8 июля армия РФ нанесла удар иранскими ударными дронами типа «Шахед» по Украине.
В минувшие сутки Вооруженные силы РФ ударили по Украине 18 «Шахедами», 12 из них сбили. Также Россия нанесла 53 авиационных удара и около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.
ВС РФ сосредоточили основные усилия на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.
За минувшие сутки состоялось 36 боевых столкновений, ВСУ отбили атаки российской армии на купянском направилении в районах Новоселовского и Стельмаховки; на лиманском — в районе Берестового, на бахмутском — в районе Берховки, на авдеевском — в районе Авдеевки, Новокалинова, Невельского, на марьинском — в Марьинке.
Га шахтерском направлении на Времьевском выступе российские силы наступали в районе Благодатного.
ВСУ продолжают наступать на мелитопольском и бердянском направлениях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.