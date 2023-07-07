Война Четыреста девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»

Число погибших на подконтрольной России части Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 55 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По словам собеседника агентства, в течение суток были обнаружены тела еще двух человек.

Власти Украины ранее сообщали о 21 погибшем.