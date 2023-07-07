Война Четыреста девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 6 июля читайте здесь.
Число погибших на подконтрольной России части Херсонской области в результате разрушения Каховской ГЭС увеличилось до 55 человек, сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. По словам собеседника агентства, в течение суток были обнаружены тела еще двух человек.
Власти Украины ранее сообщали о 21 погибшем.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- Ночью 7 июля российские войска атаковали Украину с помощью иранских дронов «Шахед». Всего было запущено 18 беспилотников, 12 из которых сбили силы ПВО;
- Армия РФ нанесла 57 авиационных ударов и совершила 67 обстрелов с помощью реактивных систем залпового огня;
- Российская армия продолжает сосредотачивать основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За прошедшие сутки там произошло 30 боевых столкновений;
- Украинские войска продолжают вести наступательные действия южнее и севернее Бахмута, закрепляясь на достигнутых рубежах;
- За минувшие сутки авиация ВСУ нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава армии РФ и один удар — по зенитно-ракетному комплексу.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Российские войска атаковали Днепропетровскую область дронами. Погибли два человека
Днепропетровская область ночью 7 июля подверглась атаке беспилотников «Шахед», сообщил глава местной администрации Сергей Лысак. По его словам, шесть дронов были сбиты. Обломки одного из них упали на автомобиль, ехавший по трассе. В результате погибли два человека.
Число погибших во Львове в результате ракетного удара увеличилось до 10 человек
Мэр города Андрей Садовый сообщил, что в ночь на 7 июля спасатели, разбирающие завалы на месте разрушенного жилого дома, нашли еще одну погибшую женщину. Он объявил об окончании поисково-спасательной операции.
Здравствуйте. Начинается 499-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В этой трансляции мы будем следить за главными событиями, связанными с войной.