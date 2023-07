«Мы надеялись, что именно она напишет главный роман об этой войне» В Украине простились с писательницей Викторией Амелиной. Она проводила литературный фестиваль под Бахмутом, документировала военные преступления и погибла от российской ракеты в Краматорске

4 июля в Киеве состоялась церемония прощания с украинской писательницей Викторией Амелиной. Она стала 13-й погибшей в результате российского ракетного удара по Краматорску 27 июня. Амелиной было 37 лет, у нее остался десятилетний сын.

В Краматорск Амелина приехала вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей из организации Aguanta Ucrania («Держись, Украина»). В момент удара они находились в пиццерии в центре города, в которую попала российская ракета. Через несколько дней — 1 июля — Амелина умерла от полученных ранений в больнице в Днепре.

«Мы провели два волшебных и грустных дня в Донбассе с Викторией в качестве нашего гида. Ей было всего 37 лет, и она была писательницей с большим будущим, отдавшей все ради своей страны. Покойся с миром», — написали представители Aguanta Ucrania.

На церемонию прощания с Амелиной пришли ее родные и близкие, а также писатели, правозащитники, представители украинских и иностранных СМИ.

«Это большая утрата. Мы потеряли человека, масштаб которого был неимоверно большим. Она объединяла между собой людей разных сообществ. Много помогала. Именно поэтому мы никогда не сможем простить России это военное преступление», — сказала литературный критик Анастасия Платонова.

На следующий день состоялась еще одна церемония прощания. На этот раз во Львове — родном городе Амелиной. Писательницу похоронили на Лычаковском кладбище. Ночью того же дня город подвергся российскому ракетному удару, в результате которого погибли десять человек.

За свою жизнь Амелина успела написать несколько книг для детей и для взрослых. Ее дебютный роман «Синдром ноября, или Homo Compatiens» вышел в 2014 году и сразу вошел в десятку лучших романов года по версии премии «ЛітАкцент». В следующем году роман переиздали, и он вошел в краткий список премии Валерия Шевчука. Другие работы Амелиной также неоднократно номинировались на различные премии. Их переводили на польский, чешский, немецкий, голландский, английский и испанский языки.

В 2021 году Амелина стала лауреаткой литературной премии имени Джозефа Конрада-Коженевского, которую учредил Польский институт в Киеве. В том же году писательница основала Нью-Йоркский литературный фестиваль, который прошел осенью 2021 года в прифронтовом поселке Нью-Йорк недалеко от Бахмута. 26 мая 2023 года — за месяц удара по Краматорску — российские военные разбомбили Дом культуры, в котором проходил фестиваль.

После начала полномасштабной войны Амелина присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds. Вместе с командой она документировала военные преступления на освобожденных территориях Украины. В частности, именно Амелина нашла закопанный дневник Владимира Вакуленко — писателя, которого во время оккупации похитили российские военные. Его тело обнаружили в одном из массовых захоронений под Изюмом спустя много месяцев.

Дневник, который писатель вел с начала вторжения и до своей смерти, был издан. Его представили 22 июня 2023 года на фестивале «Книжный Арсенал» в Киеве. В презентации книги участвовали близкие Вакуленко и писатели, в том числе Амелина.

«С Викой в последний раз виделся и разговаривал на „Книжном Арсенале“. Пытался не дышать последние дни. Очень больно и горько. Вечная и светлая память», — цитирует РБК-Украина слова писателя Андрея Бондаря.

Сама Амелина после вторжения начала работу над своей первой книгой в жанре нон-фикшн на английском языке «War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War». В ней писательница рассказала о жизни украинских женщин во время войны, документирующих военные преступления. В украинском , в котором состояла Амелина, рассчитывают, что ее книга вскоре выйдет за границей.

«Украинская литература потеряла очень зрелую писательницу. Она пыталась полностью охватить собой болезненные вещи этой войны. Ее включенность в это была максимальной. Мы надеялись, что именно Вика напишет главный роман об этой войне, потому что она постоянно была в эпицентре событий, была близко к линии фронта, к детям, оставшимся без дома и без родителей, к потерявшим все в этой войне женщинам, к военным», — заявила в разговоре с Deutsche Welle писательница, редактор «Издательства Старого Льва» Марьяна Савка.

В украинском ПЕН-клубе рассказали, что во время войны Амелина занималась активной общественной работой: обращалась к правительствам других стран о предоставлении оружия Украине, требовала справедливости и создания специального международного трибунала для всех военных преступников, говорила о совместной антиколониальной борьбе украинцев и других народов мира.

«Те из нас, кто имел честь и удовольствие знать ее, должны увековечить не только память о ней, но и добиться создания специального трибунала для всех виновных в военных преступлениях против Украины; дело, за которое Виктория страстно боролась», — написал журналист Алекс Заклецкий.

Подробнее об ударе по Краматорску

Российская ракета «Искандер» разрушила пиццерию в центре Краматорска. Погибли 12 человек, больше 50 пострадали

Подробнее об ударе по Краматорску

Российская ракета «Искандер» разрушила пиццерию в центре Краматорска. Погибли 12 человек, больше 50 пострадали