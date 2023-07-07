ARD: разведка Германии прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко в день мятежа

Федеральная разведывательная служба (БНД) Германии прослушивала переговоры Евгения Пригожина и Александра Лукашенко 24 июня, в день мятежа ЧВК Вагнера, говорится в расследовании журналистов из медиагруппы ARD.

Представитель разведывательной службы ФРГ заявил, что ведомство «не комментирует публично вопросы, касающиеся возможных результатов разведки».

После мятежа Пригожина немецкие политики критиковали разведку Германии из-за того, что, по официальным данным, БНД проинформировала правительство ФРГ о событиях в России только 24 июня, когда наемники уже направлялись к Москве.

Канцлер Германии Олаф Шольц говорил после мятежа, что немецкие спецслужбы не были так хорошо информированы о готовящемся восстании Пригожина, как разведка США.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин поднял мятеж вечером 23 июня. Подразделения наемников, не встретив сопротивления, вошли в Ростов-на-Дону. Пригожин заявил, что наемники пойдут «маршем справедливости» на Москву. Мятежники прошли несколько сотен километров в сторону Москвы, но вечером 24 июня подразделения ЧВК Вагнера развернулись в «полевые лагеря» в самопровозглашенной ЛНР.

Пригожин принял такое решение после переговоров с Александром Лукашенко, в ходе которых основателю ЧВК Вагнера предложили «уйти» в Беларусь. Власти России предложили наемникам ЧВК несколько вариантов: «уйти» в Беларусь, заключить контракт с Минобороны или другими силовыми структурами РФ, оставить военную службу и «вернуться к родным».

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