На Крымском мосту снова образовалась пробка — теперь со стороны полуострова. На переправе для перевозки автомобилей задействовали два десантных корабля
Обновление. Два больших десантных корабля, обещанных Минобороны РФ, заработали на Керченской переправе для перевозки автомобилей, сообщил РИА Новости министр транспорта аннексированного Крыма Николай Лукашенко.
Около 260 автомобилей стоят в очереди на досмотр и проезд по Крымскому мосту со стороны аннексированного Крыма. Как сообщает телеграм-канал «Главный мост», посвященный дорожной ситуации мосту, время ожидания в пробке может составить более часа.
В свою очередь телеканал «Крым 24» передает, что в Керченский морской рыбный порт прибыл большой десантный корабль. Его планируют использовать для перевозки автомобилей «в случае усугубления ситуации» на подъезде к Крымскому мосту.
4 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, а также главами аннексированного полуострова и Краснодарского края обсуждалось, что из-за ситуации с пробками у Крымского моста Минобороны РФ готово предоставить два больших десантных корабля, каждый из которых может перевезти до 40 машин. На той же встрече предлагалось возить туристов в Крым через другие аннексированные территории Украины.
Многокилометровые пробки на автоподъездах к Крымскому мосту возникают с начала июля. Сообщалось, что длинные очереди образовываются со стороны Краснодарского края. На пике, 3 июля, длина пробки со стороны Кубани составила 13 километров, а затем начала сокращаться.
В Росавтодоре говорили, что пробка образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, число которых выросло из-за начала отпускного сезона.
Досматривать транспорт на Крымском мосту начали после того, как в октябре 2022 года на переправе произошел взрыв. Россия обвинила в этом спецслужбы Украины. Киев это отрицает.