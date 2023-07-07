Обновление. Два больших десантных корабля, обещанных Минобороны РФ, заработали на Керченской переправе для перевозки автомобилей, сообщил РИА Новости министр транспорта аннексированного Крыма Николай Лукашенко.

Около 260 автомобилей стоят в очереди на досмотр и проезд по Крымскому мосту со стороны аннексированного Крыма. Как сообщает телеграм-канал «Главный мост», посвященный дорожной ситуации мосту, время ожидания в пробке может составить более часа.

В свою очередь телеканал «Крым 24» передает, что в Керченский морской рыбный порт прибыл большой десантный корабль. Его планируют использовать для перевозки автомобилей «в случае усугубления ситуации» на подъезде к Крымскому мосту.

4 июля на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, а также главами аннексированного полуострова и Краснодарского края обсуждалось, что из-за ситуации с пробками у Крымского моста Минобороны РФ готово предоставить два больших десантных корабля, каждый из которых может перевезти до 40 машин. На той же встрече предлагалось возить туристов в Крым через другие аннексированные территории Украины.

Многокилометровые пробки на автоподъездах к Крымскому мосту возникают с начала июля. Сообщалось, что длинные очереди образовываются со стороны Краснодарского края. На пике, 3 июля, длина пробки со стороны Кубани составила 13 километров, а затем начала сокращаться.

В Росавтодоре говорили, что пробка образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, число которых выросло из-за начала отпускного сезона.

Досматривать транспорт на Крымском мосту начали после того, как в октябре 2022 года на переправе произошел . Россия обвинила в этом спецслужбы Украины. Киев это отрицает.