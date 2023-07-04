Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства обсудил очереди на подъезде к Крымскому мосту, возникшие со стороны Краснодарского края из-за полного досмотра легковых автомобилей, сообщает «Интерфакс».

Глава Минтранса РФ Виталий Савельев сообщил на совещании, что нагрузка на Крымский мост увеличится к выходным, а пиковая нагрузка ожидается 16-17 июля. В это время, «если надо будет», для перевозки автомобилей задействуют два больших десантных корабля, каждый из которых может перевезти до 40 машин. Такие корабли, по словам Савельева, готов предоставить министр обороны Сергей Шойгу.

Савельев отметил, что по Крымскому мосту едут только легковые автомобили, а туристические автобусы и грузовики перевозят в Крым на шести паромах (еще один начнет ходить 7 июля).

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, выступая на совещании, предложил в случае «кратного» увеличения очередей использовать транспортный коридор в Крым через «новые регионы» (так он назвал аннексированные территории Украины — прим. «Медузы»). Владимир Путин в ответ поручил губернатору вместе с МЧС, МВД и другими ведомствами оценить это предложение «со всех точек зрения, но, конечно, использовать все возможности».

Многокилометровая дорожная пробка возникла у Крымского моста в минувшую субботу, 1 июля. В Росавтодоре заявили, что пробка образовалась из-за досмотра багажа в автомобилях, число которых выросло из-за начала отпускного сезона. В понедельник, 3 июля, длина пробки составила 13 километров, но к 4 июля она значительно сократилась. На момент публикации заметки длина пробки, согласно «Яндекс.Картам», составляла около 700 метров.