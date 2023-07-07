Подмосковная прокуратура проверяет компанию Mars на финансирование ВСУ

Прокуратура Московской области начала проверку американской компании Mars, владеющей брендами Bounty, Milky Way и Snickers, на предмет финансирования армии Украны, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Кроме того, компанию проверят на достоверность сведений о доходах и их соответствия налоговым отчислениям.

Ранее в Генпрокуратуру РФ с просьбой о проверке компании обратился провластный активист . Он заявлял, что Mars зарабатывает в России, но спонсирует Украину и, возможно, ВСУ, «прикрываясь» гуманитарными целями, пишет ТАСС.

7 июля Бородин выложил в своем телеграм-канале ответ прокуратуры, подтверждающий проверку компании Mars.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Mars заявила о сокращении своей деятельности в России, отказавшись от экспорта и импорта своей продукции в страну. Также компания оказывает поддержку мирным жителям Украины — в мае 2023 года компания отчиталась о переводе 13,5 миллионов долларов на соответствующие цели.

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