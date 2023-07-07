Войска РФ атаковали Днепропетровскую область дронами. Погибли два человека
В ночь на 7 июля Россия атаковала Украину 18 беспилотниками «Шахед-136/131», 12 из них удалось сбить силам ПВО, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
В Днепропетровской области обломки сбитого дрона упали на автомобиль, который ехал по трассе, в результате чего погибли два человека, сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. По его словам, всего в области были сбиты шесть беспилотников.
Также Лысак сообщил, что один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе, после чего там начался пожар. Возгорание уже ликвидировали. Пострадавших нет.
В ночь на 6 июля российские войска нанесли ракетный удар по Львову. Мэр города Андрей Садовый назвал произошедшее «одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру Львова» с начала российского вторжения. В результате атаки погибли десять человек, разрушен один многоквартирный дом, десятки зданий были повреждены.