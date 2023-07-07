«Би-би-си»: с начала контрнаступления ВСУ погиб один генерал, два полковника и три подполковника российской армии

По меньшей мере 240 российских военных, в том числе несколько высокопоставленных офицеров, погибли за первый месяц контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на открытые о российских потерях, собранные вместе с «Медиазоной» и волонтерами.

Всего с по 7 июля журналисты и волонтеры установили гибель 553 человек, но у 313 из них не указана дата смерти. По мнению авторов исследования, это «самая минимальная оценка российских потерь», а реальное число «определенно выше».

В числе погибших в Украине в этот период оказались 18 российских офицеров, в том числе один генерал, два полковника и три подполковника. Как отмечает «Русская служба Би-би-си», в это число не входят 13 военных летчиков, погибших в ходе мятежа ЧВК Вагнера на территории России в конце июня.

Всего с начала полномасштабного вторжения войск России в Украину общее число российских потерь, подтвержденных журналистами, составило 27 423 человека. За последние две недели авторы исследования установили имена 1302 человек, что больше, чем в среднем в 2022 году. Так, весь прошлый год российские источники каждую неделю сообщали о гибели 250-300 российских военных, сейчас — о гибели 600-700 человек.

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