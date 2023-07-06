NBC News рассказал о секретных переговорах бывших американских чиновников с Лавровым. МИД РФ назвал эту информацию «дезой»

Группа бывших высокопоставленных американских чиновников провела секретные переговоры с «известными россиянами», близкими к Кремлю, а также министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на нескольких американских чиновников.

Целью встреч телеканал назвал попытку заложить основы для переговоров о прекращении войны в Украине.

По информации NBC News, встреча Лаврова с американскими чиновниками состоялась в апреле в Нью-Йорке. В конце апреля глава МИД России приезжал в США для участия в заседаниях ООН. Собеседники телеканала утверждают, что встреча Лаврова с чиновниками продолжалась несколько часов. На ней обсуждалась, в частности, судьба оккупированных Россией территорий Украины, а также поиск «дипломатического компромисса», который мог бы быть приемлемым для обеих сторон конфликта.

Во встрече с Лавровым участвовали, в частности, бывший дипломат и экс-президент американского Совета по международным отношениям Ричард Хаас, профессор международных отношений Джорджтаунского университета, эксперт по Европе Чарльз Купчан, а также эксперт Совета по международным отношениям Томас Грэм.

По словам источников NBC News, помимо Лаврова, бывшие американские чиновники и эксперты беседовали с учеными, руководителями крупных аналитических центров и научно-исследовательских институтов и другими представителями внешнеполитической сферы, к которым, как считается, прислушивается президент России Владимир Путин и которые находятся в постоянном контакте с людьми, принимающими решения в Кремле.

NBC News отмечает, что переговоры проходили с ведома администрации президента США Джо Байдена, но не по ее указанию. Бывшие чиновники, участвовавшие во встрече с Лавровым, проинформировали Совет национальной безопасности Белого дома о результатах переговоров.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию NBC News фейком и «дезой», «запущенной в западные медиа».

В июне 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров между Россией и Украиной. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к переговорам с Москвой после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991 года.

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