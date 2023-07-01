Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с РФ после возвращения в границы 1991 года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет готова к переговорам с Россией после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991 года. Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, сообщает «РБК-Украина».

По словам Зеленского, границы по состоянию на 24 февраля 2022 года, когда российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, это «не наши границы — там была контактная линия между нами и оккупантами».

«Поэтому мы еще раз подчеркиваем: Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах. На наших реальных границах согласно международному праву», — заявил Зеленский.

По данным источников The Washington Post, власти Украины во время необъявленного визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Украину в июне представили «амбициозную стратегию» по возвращению территорий, захваченных войсками России. Согласно этому плану, к осени 2023 года ВСУ намерены вернуть «значительные территории», перебросить артиллерию и ракетные системы к границам Крыма, продвинуться на востоке Украины, а затем начать переговоры с РФ. Украинские власти назвали сообщение газеты «конспирологией».

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