В Белом доме подтвердили, что бывшие чиновники проводили секретные переговоры с Сергеем Лавровым. МИД РФ называл эту информацию «дезой»

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил телеканалу CBS, что группа бывших американских чиновников пыталась наладить неофициальный канал связи с Москвой.

По словам Кирби, в Белом доме знали о переговорах, но никто из действующих сотрудников администрации президента в них не участвовали. Также он добавил, в Белом доме не поддерживают действия бывших чиновников, поскольку считают, что переговоры о завершении войны нельзя вести без участия Украины.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на свои источники сообщил, что группа бывших высокопоставленных чиновников провела секретные переговоры с «известными россиянами», близкими к Кремлю, а также министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По данным канала, чиновники пытались заложить основы для переговоров о прекращении войны в Украине.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию NBC News «фейком» и «дезой».

В июне 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле не видят даже «хлипкого фундамента» для начала переговоров между Россией и Украиной. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов к переговорам с Москвой после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991 года.

Главные события дня

Война Четыреста девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Четыреста девяносто девятый день. Онлайн «Медузы»