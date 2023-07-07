На спутниковых снимках Запорожской АЭС на крыше энергоблока № 4 заметили посторонние неопознанные предметы

На новых спутниковых снимках Запорожской АЭС в Украине, сделанных утром 5 июля, на крыше энергоблока № 4 видны неопознанные белые объекты, сообщает Sky News со ссылкой на снимки Planet Labs. Что это за объекты, определить невозможно.

На самом четком снимке, сделанном 5 июля в 10:51 утра по украинскому времени, видны пять неопознанных белых объектов, на втором снимке от 13:16 видны только три объекта. При этом на снимке, сделанном в 8:27 утра, никаких белых объектов нет.

«Радио Свобода», первым обратившее внимание на неопознанные объекты на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС, отмечает, что первые посторонние объекты на крыше (в других местах и в другом количестве по сравнению со снимками 5 июля) появились не ранее 26 апреля 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 4 июля, что российские военные установили на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС «предметы, похожие на взрывчатку». Эти предметы, по данным Генштаба ВСУ, появились на крышах третьего и четвертого энергоблоков. В «Росэнергоатоме» также заявили, что Украина якобы готовится атаковать АЭС в ночь на 5 июля. Никаких происшествий в указанное время не случилось. Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил в интервью The Times, вышедшем вечером 5 июля, что угроза теракта на Запорожской АЭС уменьшилась.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) смогли осмотреть несколько мест на территории ЗАЭС, где не нашли взрывчатых веществ, но пока не смогли посетить крыши энергоблоков, заявил глава агентства Рафаэль Гросси 7 июля. По словам Гросси, эксперты МАГАТЭ подали соответствующий запрос российским властям.

Россия контролирует Запорожскую АЭС с первых дней полномасштабного вторжения в Украину.

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