Зеленский опубликовал обращение к украинцам с острова Змеиный в 500-й день войны

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в котором обратился к жителям страны с острова Змеиный.

«Я хочу поблагодарить с этого места победы каждого нашего воина за эти 500 дней. Наши вооруженные силы, наша разведка, Нацгвардия, наши пограничники, Служба безопасности Украины, Нацполиция, наши связисты, наш народ. Я благодарю всех, кто бьется ради Украины. И пусть свобода, которой для Украины хотели все наши герои, и которую предстоит завоевать именно сейчас, будет почетом для тех, кто отдал жизнь за Украину», — сказал президент.

Вместе с Зеленским остров посетили глава военной разведки Кирилл Буданов и глава офиса президента Андрей Ермак.

Когда было записано видео, неизвестно. Зеленский 2 июля посещал Одесскую область, в состав которой входит Змеиный.

Остров Змеиный Россия захватила в первый день полномасштабной войны. Контроль над ним украинские военные вернули летом 2022 года.

Зеленский упоминал Змеиный в своем обращении в годовщину войны. Тогда он подчеркивал, что «пограничники со Змеиного и маршрут, по которому они отправили русский военный корабль» стали символом того, что украинцы не испугались и не сдались.

Читайте также

Война Пятисотый день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятисотый день. Онлайн «Медузы»