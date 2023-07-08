Российские военные обстреляли Лиман. Погибли восемь человек

Российские военные утром 8 июля обстреляли город Лиман в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.

Обстрел, как заявил чиновник, велся из реактивных систем залпового огня. По словам Кириленко, под обстрел попал частный сектор, повреждены дом и магазин.

По данным МВД Украины, погибли восемь человек. Еще 13 получили ранения.

Российские военные обстрел не комментировали.

Лиман находится примерно в 25 километрах от линии фронта.

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