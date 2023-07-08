Пятьсот дней войны Как выглядели пятьсот обложек военной онлайн-трансляции «Медузы». Мы ведем ее каждый день, начиная с 24 февраля 2022 года

Ранним утром 24 февраля 2022 года редакция «Медузы» запустила первую онлайн-трансляцию о вторжении российских войск в Украину. Вот уже 500 дней, как идет война, — и 500 дней, как мы рассказываем о том, что происходит на фронте и за его пределами. Рассказываем, как гибнут военные, как умирают и бегут от боевых действий мирные жители, как Россия уничтожает украинские города, как Украина сопротивляется агрессии, как Зеленский меняет западное мнение по поводу России, как мир помогает украинскому народу одержать победу. Каждый день мы ведем онлайн, чтобы как можно более тщательно и точно зафиксировать происходящее. Посмотрите, как выглядели 500 передовиц нашего онлайна.