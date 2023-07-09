В аннексированном Крыму и Ростовской области сработали системы ПВО

Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что силы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждений нет.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил Аксенов.

Движение по Крымскому мосту было остановлено в обе стороны, сообщили российские телеграм-каналы и государственные СМИ. Вскоре в Минтрнасе аннексированного Крыма заявили, что движение по мосту возобновили.

Кроме того, система ПВО сработала в Ростовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти. «После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка [Ростовской области]. <…> У нас жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля [зданий] и так далее», — заявил глава администрации города Роман Кураев.

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