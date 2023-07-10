Минобороны РФ объявило о попытке ВСУ нанести удары по Крыму, Ростовской и Калужской областям ракетами С-200

Министерство обороны РФ объявило, что украинские военные 9 июля запустили по целям на территории аннексированного Крыма, Ростовской и Калужской областей «зенитными ракетами С-200 переоборудованными в ударный вариант».

В заявлении военного ведомства, которое цитируют российские агентства, в том числе «Интерфакс», говорится, что начальник главного штаба Воздушно-космических сил генерал-полковник Виктор Афзалов доложил «об уничтожении четырех украинских баллистических целей» командующему объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову.

Две ракеты С-200 были уничтожены средствами ПВО, доложил Афзалов, еще две аналогичные ракеты отклонены средствами радиоэлектронной борьбы. «Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Целями, по словам Афзалова, был Крымский мост, военный аэродром Морозовск в Ростовской области и «объект в Калужской области».

Герасимов поручил «в кратчайшие сроки принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от ударов с воздуха», а также «организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ракет С-200 и аналогичных ударных средств противника, и планировать их упреждающее огневое поражение».

Доклад о предотвращенном ракетном ударе, заявило Минобороны РФ, был сделан в ходе совещания, которое Герасимов провел «в зоне специальной военной операции», как власти России называют полномасштабное вторжение войск РФ в Украину.

Днем 9 июля власти Ростовской и Брянской областей, а также аннексированного Крыма заявляли, что системы ПВО сбили ракеты. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов тогда сообщал о сбитой в районе Керчи крылатой ракете, еще одна ракета, по словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, была сбита на территории региона. Еще две ракеты ВСУ российские военные сбили в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

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