Компании легкоатлета и героя Украины Сергея Бубки работают на оккупированных территориях Одна из них поставляет топливо органам власти самопровозглашенной ДНР

Сергей Бубка Franco Origlia / Getty Images

Семейная компания украинского легкоатлета Сергея Бубки «Монблан» зарегистрировалась в российском реестре юрлиц и ведет бизнес на оккупированных территориях, утверждается в расследовании журналистки Марии Землянской и издания Bihus.Info.

Сергей Бубка еще в 1990-е годы занимался бизнесом в Донецке. Он организовал несколько фирм вместе с братом Василием. После 2014 года, когда сепаратистские силы в Донбассе объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР, часть компаний Бубки прекратила деятельность, из некоторых он вышел.

По данным Bihus.Info, три фирмы — ООО «Спортивный клуб Сергея Бубки», ООО «Фирма „Монблан“», ООО «Укрниколдон» — продолжили работу, зарегистрировавшись в реестрах ДНР.

В частности, «Монблан» занимается торговлей горючим. После 2014 года компания сменила юридический адрес с Донецка на и продолжала участвовать в украинских тендерах до 2018 года.

Однако в начале 2023 года, как выяснили журналисты, компания «Монблан» появилась в российском реестре юридических лиц. Теперь она снова базируется в Донецке, а ее владельцами являются Сергей и Василий Бубки.

Журналисты Bihus.Info нашли на портале госзакупок РФ три контракта на поставку горючего, заключенные компанией «Монблан» с органами власти аннексированной ДНР — министерством здравоохранения и казначейством. Все три договора датированы маем 2023 года. Общая сумма контрактов превышает 800 тысяч рублей.

Компании «Спортивный клуб Сергея Бубки» и «Укрниколдон» также зарегистрированы в российском реестре юрлиц, говорится в расследовании.

Как отмечает УНИАН, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Сергей Бубка фактически исчез из публичного пространства, не осуждал войну и не проявлял инициатив по введению санкций против спортсменов из РФ. Спортсмена критиковали за молчание. Его старший брат Василий был депутатом Донецкого облсовета от Партии регионов и после оккупации Донецка остался жить в городе.

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