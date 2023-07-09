Замминистра обороны Украины упомянула удар по Крымскому мосту среди успехов ВСУ за 500 дней войны. Киев отрицал свою причастность к атаке на переправу

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала пост, посвященный успехам ВСУ за 500 дней полномасштабного российского вторжения в страну. В числе успешных операций чиновница упомянула удар по Крымскому мосту в октябре 2022 года.

«273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы сломать россиянам логистику», — говорится в сообщении, которое Маляр опубликовала еще рано утром 8 июля — в пятисотый день войны.

Российские СМИ обратили внимание на пост замминистра обороны утром 9 июля, заключив, что таким образом «в Минобороны Украины признали, что теракт на Крымском мосту устроил Киев». Заметки с такими или похожим по смыслу заголовками выпустили в том числе в российские информагентства РИА Новости и ТАСС, а также пропагандистские СМИ.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на пост Маляр назвала власти Украины «террористическим режимом». «Сейчас они приступили к плану по „собственному спасению“ — планомерному нанесению ущерба Запорожской АЭС. Саммит НАТО должен был бы посвятить именно этой теме основное внимание», — считает Захарова.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На переправе взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. В результате взрыва также обрушились два автомобильных пролета моста.

По официальным данным, погибли четыре человека. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. К 5 мая железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили.

Российские власти называли организатором взрыва спецслужбы Украины. Киев отрицал причастность к взрыву. В мае глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя взрыв на мосту, заявил, что спецслужба предпринимала «определенные меры» для того, чтобы «перерезать» этот логистический путь.