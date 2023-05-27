Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, комментируя взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, заявил, что спецслужба предпринимала «определенные меры» для того, чтобы «перерезать» этот логистический путь. Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

«В соответствии с международным законодательством и обычаями и традициями ведения войны, с учетом того, что это был логистический путь, который мы обязаны были перерезать врагу, определенные такие меры, соответственно, осуществляли. Однако детали в целом не скажу», — сказал он (цитата по «Украинской правде»).

Взрыв на Крымском мосту, соединяющим Краснодарский край и аннексированный Крым, произошел утром 8 октября. На мосту взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Обрушились также два автомобильных пролета. По официальным данным, погибли четыре человека.

СК России возбудил уголовное дело о теракте. Российские власти называли организатором взрыва спецслужбы Украины. Киев отрицал причастность ко взрыву.

По уголовному делу о теракте проходят 12 человек, восемь из них арестованы. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили к 5 мая.

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