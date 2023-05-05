Железнодорожное движение по Крымскому мосту, где полгода назад произошел взрыв, полностью восстановили

Движение по второму пути железнодорожной части Крымского моста открыли 5 мая, сообщается на сайте правительства РФ.

«Сегодня важное событие — мы полностью открываем рабочее движение после восстановления второго железнодорожного пути Крымского моста, пострадавшего от пожара при взрыве в прошлом году. Всего за семь месяцев удалось сделать эту работу. В обычной жизни она заняла бы точно больше одного года, а где-то и два, и три», — заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Он назвал «символичным», что движение по мосту возобновили в преддверии 9 мая. По его словам, окончание работ — «это, конечно, победа всей команды».

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту, соединяющим Краснодарский край и аннексированный Крым, произошел взрыв. Там взорвался грузовик, после чего на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Кроме того, обрушились два автомобильных пролета. По официальным данным, погибли четыре человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Российские власти назвали организаторами взрыва спецслужбы Украины. Киев причастность ко взрыву отрицает. По уголовному делу проходят 12 человек, восемь из них арестованы.

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