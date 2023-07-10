Эрдоган связал одобрение заявки на вступление Швеции в НАТО с принятием Турции в Евросоюз

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если его страну примут в Европейский союз, она будет готова одобрить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО, сообщает Reuters.

«Я обращаюсь к тем странам, которые заставляют Турцию уже более 50 лет ждать перед дверью в Евросоюз. Сначала откройте путь для Турции в ЕС, а затем мы откроем путь для Швеции в НАТО, как уже сделали для Финляндии», — заявил Эрдоган перед тем, как отправиться на саммит Североатлантического альянса в Вильнюс.

Президент Турции добавил, что намерен озвучить такую позицию по поводу вступления Швеции в НАТО и непосредственно на саммите.

Как именно Турции должны «открыть путь» в ЕС, Эрдоган пока не уточнил. BBC News предполагает, что речь идет о новом этапе переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Турция в 1963 году подписала Соглашении об ассоциации с Европейским экономическим сообществом — предшественником Евросоюза. В 1987 году Турция подала заявку на вступление в ЕС, а в 1999 году Турция получила статус страны-кандидата в ЕС. В 2005-2006 годах прошли официальные переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. В последующие годы власти Турции неоднократно заявляли как о том, что страна больше не собирается в Евросоюз, так и утверждали, что провозглашали вступление в ЕС стратегической целью.

Швеция и Финляндия вместе подали заявку на вступление в НАТО летом 2022 года после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины.

Для вступления в НАТО необходимо, чтобы заявку страны-кандидата одобрили все участники альянса. Турция выдвинула ряд условий. В частности, власти Турции потребовали от Швеции выдать ей людей, которых они обвиняют в терроризме, а также «предотвращать деятельность» Рабочей партии Курдистана, которую Анкара считает террористической организацией. В итоге, Финляндия вступала в НАТО самостоятельно и в апреле страна стала членом альянса.

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