Выступление президента Украины Владимира Зеленского на концерте в поддержку членства Украины в НАТО. Вильнюс, 11 июля Евгений Фельдман / «Медуза»

11 июля в Вильнюсе открылся двухдневный саммит НАТО. Одной из его главных тем стал ответ союзников по членству Украины в альянсе. Киев ожидал, что участники альянса отойдут от размытых формулировок и недвусмысленно заявят, что Украина войдет в ряды НАТО после завершения войны с Россией, предложат конкретный алгоритм, как и когда это произойдет, а также ускорят формальный процесс вступления страны в альянс.

Перед саммитом более 20 из 31 страны НАТО поддержали стремление Киева присоединиться к альянсу. Некоторые из них призвали пригласить Украину в НАТО уже в Вильнюсе. Другие считают, что альянс сможет рассмотреть заявку Украины только после окончания войны с Россией. Так, против немедленного принятия Украины в НАТО выступила Германия, которая опасается, что это может привести к войне с Россией. В США заявили, что Украина не готова к вступлению в альянс, но Вашингтон может дать ей гарантии безопасности, аналогичные тем, что он предоставляет .

Страны НАТО согласились лишь упростить процесс вступления Украины, но пока не приглашают страну в альянс. Они отметили, что Киев получит приглашение, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия», говорится в коммюнике саммита. Во время пресс-конференции журналисты несколько раз спрашивали у генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об условиях, которые должна выполнить Украина для вступления в альянс, отмечает издание «Страна.ua». Тот ответил, что среди этих условий — необходимость борьбы с коррупцией, реформы по модернизации институтов госуправления, в том числе секторов безопасности и обороны, а также совместимость со стандартами НАТО.

Члены альянса сократили для Киева процесс вступления до одного этапа, отказавшись от (ПДЧ), и согласовали «пакет расширенной политической и практической поддержки». Помимо отказа от ПДЧ, он включает запуск Совета Украина-НАТО, который должен стать платформой для консультаций в кризисных ситуациях, и долгосрочную программу военной помощи в размере 500 миллионов долларов в год, направленной на модернизацию армии Украины и перехода на стандарты НАТО, уточнил Столтенберг.

До публикации коммюнике его черновик попал в СМИ. Владимир Зеленский раскритиковал формулировки союзников по Украине. «Беспрецедентно и абсурдно — когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины; и когда вместо этого добавляется какая-то странная формулировка об „условиях“ даже для приглашения Украины», — отметил президент Украины. Он пришел к выводу, что неготовность союзников пригласить Украину в НАТО или сделать ее членом альянса оставляет возможность для торга в переговорах с Россией. «А для России это означает мотивацию и в дальнейшем продолжать свой террор», — добавил Зеленский.

В Вильнюсе критику Зеленского встретили с удивлением, сообщила Politico со ссылкой на высокопоставленных дипломатов, которые участвуют в саммите. Один из них назвал подход лидера Украины «непродуманным и несправедливым», добавив, что Зеленский «заходит слишком далеко». Другие дипломаты в беседе с журналистами отметили, что понимают разочарование президента Украины. Источники The Guardian в НАТО заявили, что, по их мнению, Зеленский, говоря о «слабости» стран НАТО, занимается жесткой публичной дипломатией «в последнюю минуту», чтобы заставить союзников переписать итоговое коммюнике саммита в Вильнюсе.

Президент Украины все-таки приехал на саммит в Вильнюс. В Украине до последнего не сообщали, посетит ли Зеленский саммит лично. Киев отмечал, что решение еще не принято и будет зависеть от того, как члены альянса ответят на заявку Украины о вступлении в НАТО. 11 июля Зеленский выступил в центре Вильнюса с речью. Он поблагодарил Литву за поддержку украинских беженцев и отметил, что НАТО даст Украине безопасность, а Киев сделает альянс сильнее. Как ожидается, позже он примет участие в ужине лидеров НАТО, а 12 июля посетит первое заседание Совета Украина — НАТО. Украинский лидер также анонсировал несколько двусторонних встреч на полях саммита: с главами стран Европы, США, Канады и Японии.

Франция передаст Украине ракеты , заявил в ходе первого дня саммита французский лидер Эммануэль Макрон. «Я думаю, что сегодня для нас важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО», — сказал он. По данным источников Reuters, часть SCALP уже находятся в Украине. Всего, сообщили собеседники агентства, Париж намерен отправить Киеву около 50 таких ракет. В Кремле назвали решение Франции «ошибочным», добавив, что оно «чревато последствиями для украинской стороны».

Другой важной темой саммита стало решение Турции разблокировать заявку Швеции на вступление в альянс. Это произошло накануне официального открытия саммита в Вильнюсе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент как можно быстрее и обеспечить его ратификацию. Взамен Стокгольм обязался поддержать процесс вступления Анкары в Евросоюз и подтвердил, что не будет оказывать поддержку организациям, которые Турция считает террористическими.

Россия названа самой значительной угрозой безопасности НАТО. Об этом говорится в заявлении стран-участниц. Альянс возложил на Москву ответственность за вторжение в Украину, осудил нарушения международного права, допущенные РФ, а также заявил, что не признает аннексии украинских территорий. При этом в коммюнике НАТО отмечается, что альянс хочет стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и Россией. Подчеркивается, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для РФ. «Любые изменения в отношениях зависят от приостановки Россией ее агрессивного поведения и от полного соблюдения ею международного права. Мы сохраняем готовность держать каналы коммуникации с Москвой открытыми», — добавили союзники.

Как готовились к саммиту

НАТО готовится к саммиту в Вильнюсе, в 150 километрах от границы с Россией. Охранять Байдена и других лидеров будут спецподразделения, гаубицы и истребители Установки Patriot в аэропорту Вильнюса направлены на Калининградскую область

Как готовились к саммиту

НАТО готовится к саммиту в Вильнюсе, в 150 километрах от границы с Россией. Охранять Байдена и других лидеров будут спецподразделения, гаубицы и истребители Установки Patriot в аэропорту Вильнюса направлены на Калининградскую область