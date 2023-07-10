Эрдоган согласился поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган согласился подержать заявку Швеции на вступление в НАТО. Об этом, пишет BBC News, заявил глава альянса Йенс Столтенберг по итогам переговоров с турецким лидером, премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и главой Евросовета Шарлем Мишелем в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе.

В своем твиттере Столтенберг сообщил, что Эрдоган «согласился направить протокол о ратификации вступления Швеции в НАТО в парламент как можно быстрее и обеспечить его ратификацию». Предполагается, что турецкий парламент одобрит заявку Швеции на осенней сессии.

«Это исторический шаг, который сделает всех союзников по НАТО сильнее и безопаснее», — отметил генсек альянса. Президент США Джо Байден приветствовал решение Эрдогана.

Турецкое госагентство «Анадолу» пишет, что Турция направит протоколы о членстве Швеции в НАТО на рассмотрение парламента и «будет тесно сотрудничать для их утверждения».

В свою очередь Стокгольм обязался поддержать процесс членства Анкары в Евросоюз и либерализацию визового режима, а также подтвердил, что не будет оказывать поддержку организациям, которые Турция считает террористическими.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО летом 2022 года вместе с Финляндией. Страны приняли решение присоединиться к альянсу на фоне полномасштабного вторжения войск России в Украину. Для вступления в НАТО необходимо, чтобы заявку страны-кандидата одобрили все участники альянса.

В итоге в апреле 2023 года к НАТО присоединилась только Финляндия. Турция противодействовала вступлению Швеции в альянс, выдвинув ряд условий. В частности, Анкара потребовала от Стокгольма выдать людей, которых турецкие власти обвиняют в терроризме, а также «предотвращать деятельность» Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

10 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что если его страну примут в Европейский союз, она будет готова одобрить рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО.