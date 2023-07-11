Владимир Зеленский приехал в Вильнюс на саммит НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс, где 11 июля начался саммит Североатлантического альянса. Об этом в том числе сообщили литовские и украинские СМИ.

Пресс-секретарь лидера Украины Сергей Никифоров подтвердил, что Зеленский приехал в Вильнюс. Президент Украины прилетел на польском правительственном самолете из города Жешув.

Как сообщает «Суспильне», самолет с Зеленским и главой Минобороны Алексеем Резниковым в 15:45 приземлился в международном аэропорту Вильнюса. По данным СМИ, в 18:00 ожидается выступление президента Украины.

Накануне саммита было до конца неясно, приедет ли Владимир Зеленский в Вильнюс. Представители Украины говорили, что решение еще не принято и будет зависеть от того, как члены альянса ответят на заявку Украины о вступлении в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщал, что Зеленский примет участие в заседании Совета Украина-НАТО, которое пройдет в заключительный день саммита 12 июля.

Ранее 11 июля Зеленский раскритиковал страны НАТО из-за того, что Североатлантический альянс, по его словам, не готов пригласить Украину в свои ряды на саммите, который стартовал в Вильнюсе. По его словам, по пути в Вильнюс Киев получил «сигналы» о том, какие формулировки обсуждаются на эту тему без Украины.

Перед открытием саммита Der Spiegel опубликовал фрагмент из проекта итогового заявления альянса по Украине. В нем, в частности, говорится, что будущее Украины — в НАТО, но сроков принятия Киева в альянс не приводится.

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Чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе? Украину вряд ли пригласят в НАТО прямо сейчас — против этого США и Германия При этом Киеву обещают «долгосрочные гарантии безопасности»

Что ждут от саммита НАТО

Чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе? Украину вряд ли пригласят в НАТО прямо сейчас — против этого США и Германия При этом Киеву обещают «долгосрочные гарантии безопасности»