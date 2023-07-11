Российские войска атаковали дронами Киев. Все беспилотники удалось сбить

Войска РФ в ночь на 11 июля запустили по территории Украины 28 беспилотников «Шахед-136», сообщило командование Воздушных сил ВСУ. 26 дронов-камикадзе, говорится в сообщении, удалось сбить силам ПВО.

Атаке беспилотников подверглись Киев и Киевская область. Все дроны, запущенные по столице Украины, были сбиты, объявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

По данным МВД Украины, пишет УНИАН, обломки одного из дронов упали в одном из населенных пунктов Киевской области, повредив постройки на территории частного домовладения. Люди не пострадали.

Оперативное командование «Юг» ВСУ сообщило, что беспилотники также атаковали Одесскую область. 22 беспилотника удалось сбить, говорится в сообщении, оставшиеся два дрона ударили по административному зданию в одном из портов. Из-за падения обломков сбитых дронов загорелись два портовых терминала, в том числе зерновой. Пожар оперативно ликвидировали, крупных разрушений нет, люди не пострадали.

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