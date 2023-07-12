Как Вильнюс встретил свой первый саммит НАТО. Посмотрите, как город защищали от нападения, пока там находились Зеленский и Байден Фоторепортаж Евгения Фельдмана

В Вильнюсе 11-12 июля прошел саммит НАТО. Одной из его главных тем стала поддержка Украины. В первый день саммита страны НАТО согласились упростить процесс вступления Украины в альянс, но отметили, что Украину пригласят в блок, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия» (какие условия, неясно). Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс 11 июля, но на саммите НАТО появился на следующий день. 12 июля прошло первое заседание Совета Украина — НАТО, созданного на основе комиссии Украина — НАТО, существовавшей с 1997 года. Зеленский заявил, что создание совета «дает нам чувство, что мы будем в составе альянса». Страны G7 в то же время приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины, в котором пообещали военную и финансовую поддержку.

Жители Вильнюса ждут кортеж президента США Джо Байдена, приехавшего на саммит НАТО

В преддверии саммита НАТО в центре Вильнюса установили копию штрафного изолятора, в который за последний год 16 раз отправляли российского политика Алексея Навального, находящегося в колонии во Владимирской области. Вскоре после установки копии ШИЗО в Вильнюсе инсталляцию подожгли , а в другой день замотали черной пленкой

Надпись на здании — «Путин, Гаага ждет тебя» — появилась весной 2022 года. Недавно возле нее появились флаги Литвы, Украины и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Литвы Гитанас Науседа на митинге в центре Вильнюса 11 июля 2023 года

Автобусы для гостей саммита и журналистов

Саммит проходит на территории бизнес-центра Litexpo, который на время проведения мероприятия перешел под контроль сил НАТО

Лидеры стран НАТО собираются, чтобы сделать групповую фотографию

Охранник на саммите ведет группу журналистов по территории экспоцентра

Руководство НАТО перед саммитом в Литве превратило Вильнюс в «крепость, защищенную самыми продвинутыми вооружениями стран-членов блока». 16 стран НАТО в совокупности направили для охраны саммита около тысячи военных, Германия прислала в Литву 12 зенитных ракетных комплексов Patriot, Испания — системы ПВО NASAMS, а Франция — самоходные гаубицы Caesar. Во время саммита над территорией экспоцентра постоянно кружили три вертолета

Владимир Зеленский приехал на саммит утром второго дня, 12 июля. Он коротко поговорил с журналистами

На саммите НАТО днем 12 июля прошло первое заседание совета Украина — НАТО. Его создали на основе комиссии Украина — НАТО, существовавшей с 1997 года. Считается , что это повышение уровня отношений и один из шагов к вступлению Украины в альянс в будущем. В совете, как сообщалось , Украина будет полноправным участником переговоров, а не приглашенной стороной для дискуссий.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Чехии Петр Павел, глава МИД Дании и бывший датский премьер-министр Ларс Расмуссен и президент Финляндии Саули Ниинистё перед заседанием Совета НАТО— Украина

Первое заседание Совета НАТО — Украина

Перед началом заседания премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден приветствовали президента Украины Владимира Зеленского

Оркестр вооруженных сил Литвы перед очередью, возникшей на митинг Джо Байдена

Президент США Джо Байден выступил на митинге в Вильнюсе, 12 июля 2023 года

Из-за приезжающих кортежей лидеров стран НАТО в Вильнюсе перекрывали улицы

Фотографии Евгений Фельдман / «Медуза»