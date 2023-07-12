Как Вильнюс встретил свой первый саммит НАТО. Посмотрите, как город защищали от нападения, пока там находились Зеленский и Байден Фоторепортаж Евгения Фельдмана
В Вильнюсе 11-12 июля прошел саммит НАТО. Одной из его главных тем стала поддержка Украины. В первый день саммита страны НАТО согласились упростить процесс вступления Украины в альянс, но отметили, что Украину пригласят в блок, когда «согласятся все союзники и будут выполнены условия» (какие условия, неясно). Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вильнюс 11 июля, но на саммите НАТО появился на следующий день. 12 июля прошло первое заседание Совета Украина — НАТО, созданного на основе комиссии Украина — НАТО, существовавшей с 1997 года. Зеленский заявил, что создание совета «дает нам чувство, что мы будем в составе альянса». Страны G7 в то же время приняли заявление о гарантиях безопасности для Украины, в котором пообещали военную и финансовую поддержку.