Страница Станислава Ржицкого в «Одноклассниках»

10 июля в Краснодаре убили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого — капитана второго ранга, ранее командовавшего подводными лодками «Алроса» и «Краснодар».

Убийство произошло недалеко от спорткомплекса «Олимп», когда военный был на утренней пробежке. По данным российских СМИ, Ржицкому несколько раз выстрелили в спину и грудь. В тот же день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве. Телеграм-канал Baza писал, что преступник мог отследить военного с помощью приложения для пробежек — Ржицкий регулярно выкладывал в соцсетях отчеты о пробежках, на которых был виден его маршрут.

Украинские власти и СМИ считают, что Ржицкий, занимая должность капитана подлодки «Краснодар», мог быть причастен к обстрелам Украины, в том числе Винницы 14 июля 2022 года. Тогда в результате обстрела погибли 27 человек. Ржицкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец», который собирает данные о причастных к военным преступлениям. В профиле военного на сайте говорилось, что он «принимает непосредственное участие в открытом военном вторжении в Украину».

В разговоре с «Дождем» близкие Ржицкого заявили, что он не участвовал в боевых действиях. В частности, его отец утверждает, что военный уволился со службы до начала полномасштабной войны в Украине. Как сообщала Baza, рапорт об увольнении Ржицкий подал еще в декабре 2021 года, а окончательно со службы его уволили в августе 2022 года. На момент убийства он работал в отделе по мобилизационной работе Краснодара.

Мать военного предположила, что ее сына включили в базу «Миротворца» из-за того, что в 2014 году во время захвата Крыма российскими войсками он участвовал в передислокации единственной украинской подводной лодки «Запорожье» из одной бухты Севастополя в другую. «Свой долг перед родиной исполнил от и до. А Родина его, блин, защитить не смогла», — заявил телеканалу бывший начальник Ржицкого Игорь Игнатьев, вышедший на пенсию десять лет назад.

Убийство Ржицкого прокомментировали военные ведомства Украины. Управление стратегических коммуникаций ВСУ настаивает, что российский военный командовал подлодкой «Краснодар», которая наносила удары по городам Украины. В ведомстве со ссылкой на разведку заявили, что Ржицкого якобы «ликвидировали свои», поскольку он отказался выполнять боевые приказы командования, осознав «неэффективность ракетных ударов с большим риском для гражданских».

Главное управление разведки Минобороны Украины привело ранее не упоминавшиеся подробности убийства Ржицкого. В частности, в заявлении ведомства говорилось, что военного убили около шести часов утра в парке, где в тот момент было безлюдно из-за дождя. Согласно спецслужбе, преступник сделал семь выстрелов из пистолета Макарова. В пресс-релизе ГУР не говорилось впрямую, может ли Украина быть причастна к гибели Ржицкого.

11 июля Следственный комитет отчитался о задержании подозреваемого в убийстве военного. Им оказался 64-летний украинец Сергей Денисенко. По данным пресс-службы СК, при задержании у него обнаружили пистолет с глушителем, из которого, предположительно, было совершено убийство. Канал «Осторожно, новости» сообщил, что Денисенко задержали в Туапсе. Shot писал, что в день убийства Ржицкого подозреваемый приехал в Краснодар на автобусе — это удалось выяснить благодаря камерам видеонаблюдения.

По информации российских СМИ, Денисенко родился в Сумской области Украины. Он всю жизнь занимался каратэ и позднее возглавил украинскую федерацию сётокан каратэ-до. После начала полномасштабной войны, утверждает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», Денисенко и его семья уехали в Швейцарию, где получили статус беженцев. После этого он вернулся в Бучу, где проживал с семьей до отъезда — чтобы починить дом, поврежденный во время российской оккупации. В декабре 2022 года Денисенко уехал в Россию, где собирался получить российское гражданство. По данным канала, он жил в нескольких городах и в итоге снял квартиру в Туапсе.

Российский пропагандистский канал RT со ссылкой на знакомых мужчины пишет, что Денисенко уехал из Украины, опасаясь СБУ, — якобы на него писали доносы из-за того, что он общался с россиянами. Позже супруга Денисенко сообщила изданию, что ее муж планировал уехать из России в ближайшем будущем, но его задержали.

12 июля Shot со ссылкой на свой источник сообщил, что Денисенко якобы сознался в убийстве Ржицкого. По данным телеграм-канала, Денисенко заявил, что это было задание от украинских спецслужб, к которому он готовился с декабря 2022 года. Также Shot пишет, что Денисенко планировал после убийства улететь из Сочи в Турцию, а оттуда в Швейцарию. Позже источники РИА Новости и «Интерфакса» в правоохранительных органах также сообщили, что Денисенко признался, что был завербован украинскими спецслужбами.