Бывший командующий 58-й армией подтвердил в эфире «России 1», что в Украине погиб генерал-лейтенант Олег Цоков

Депутат Госдумы Андрей Гурулев — бывший командующий 58-й армией — на ток-шоу «60 минут», выходящем на «России 1» подтвердил, что в Украине погиб генерал-лейтенант Олег Цоков.

Ранее о том, что Цоков, командовавший 144-й мотострелковой дивизией, убит при обстреле аннексированного Бердянска дальнобойными ракетами Storm Shadow сообщили украинские источники и российские провоенные телеграм-каналы, в том числе «Военный осведомитель». Минобороны РФ эти сообщения не комментировало.

Как обратила внимание «Русская служба Би-би-си», тему обстрела Бердянска в выпуске ток-шоу, который вышел в эфир вечером 11 июля, затронула ведущая Ольга Скабеева. «Официальной информации от министерства обороны нет, — сказала она. — Но абсолютно все СМИ уже написали».

Гурулев ответил: «Да». «К сожалению, он геройски погиб, этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в вооруженных силах, и это правда», — заявил он.

Гость ток-шоу также напомнил, что Цоков в сентябре 2022 года был тяжело ранен (тогда также появлялись сообщения о его гибели — прим. «Медуза»). «Его еле вытащили, и по сути он по состоянию здоровья сегодня уже мог на фронт не ехать, его могли списать. Он сказал: нет, ребята, я буду там, и опять пошел воевать», — цитирует Гурулева «Русская служба Би-би-си».

В сообщении о гибели Цокова, распространенном «Военным осведомителем», говорилось, что он занимал пост заместителя командующего Южного военного округа (ЮВО). Официального объявления об этом назначении не было, однако, как отмечалось, назначение Цокова на этот пост объясняло бы, почему он мог находиться в Бердянске и попасть под обстрел, хотя 144-я дивизия, которой он командовал, участвует в боях в Луганской области.

Андрей Гурулев занимал пост заместителя командующего ЮВО в 2016-2019 годах.

По подсчетам «Важных историй», Цоков — седьмой с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину генерал, гибель которого подтверждена.