Минобороны РФ объявило, что получило всю военную технику и боеприпасы ЧВК Вагнера

Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы «в соответствии с планом» завершили прием вооружения и военной техники от подразделений .

В российском ведомстве заявили, что получили более двух тысяч единиц техники и вооружения, в том числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган» и другие вооружения. В Минобороны РФ утверждают, что «десятки единиц ни разу не применялись в боевых условиях».

Кроме того, российские силы получили более 2,5 тысячи тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Вся техника и вооружение доставляются в тыловые районы, добавили в ведомстве.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 23 июня объявил о «марше справедливости» на Москву с участием наемников его военнизированной группировки. Пригожин заявил, что цель марша — не допустить уничтожения ЧВК Вагнера, которой, как и другим добровольческим формированиям, предложили заключить контракт с Минобороны РФ к 1 июля.

В ночь на 24 июня наемники ЧВК Вагнера заняли Ростов-на-Дону, а часть бойцов отправилась на Москву. Вечером 24 июня Пригожин после переговоров с Александром Лукашенко заявил, что наемники уходят «в полевые лагеря» в самопровозглашенной ЛНР. Согласно договоренностям, Пригожин и наемники должны «уйти» в Беларусь, но пока перемещения бойцов ЧВК в эту страну не зафиксировано.

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