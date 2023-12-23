Власти Эстонии заявили, что готовы выдать Киеву военнообязанных украинцев

Министерство внутренних дел Эстонии готово найти и выдать Украине военнообязанных украинцев, живущих в стране. Об этом, как сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ERR), заявил глава министерства Лаури Ляэнеметс.

«Если это нужно Украине, Эстония может заняться поиском этого человека и выдачей его Украине. В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительство в Эстонии», — сказал министр.

Глава МВД добавил, что в ближайшее время официально предложит заключить соглашение между Эстонией и Украиной, позволяющее выдавать военнообязанных. Сейчас законы Эстонии позволяют экстрадировать иностранцев только в случае, если его привлекли к уголовной ответственности.

По данным министерства социальных дел Эстонии на май 2023 года, в стране под временной защитой находятся около 36 тысяч украинских беженцев.

Минобороны Украины собирается в 2024 году привлечь к службе в армии украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, которые живут за границей, заявил глава ведомства Рустем Умеров в интервью западным СМИ. После его заявления пресс-служба Минобороны Украины заявила, что обсуждения призыва из-за границы «нет на повестке дня», хотя Верховная рада разрабатывает такой законопроект. Идею мобилизовать украинцев из-за границы поддерживают в офисе президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в декабре, что Генштаб ВСУ планирует в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек, но решение об этом пока не принято.

После полномасштабного вторжения войск РФ большинству украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну, выехать из Украины они могут только при наличии специального разрешения. По данным Государственной службы статистики Украины на 2022 год, в стране жили не менее 11 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

С начала полномасштабной войны в Украине по состоянию на август 2023 года из страны уехали и не вернулись 2,4 миллиона украинцев, сообщил проект «Опендатабот» со ссылкой на данные Госпогранслужбы. По оценке ООН, по всему миру зарегистрированы 6,3 миллиона беженцев из Украины.