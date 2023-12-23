Война Шестьсот шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 22 декабря читайте здесь.
Главные новости:
- Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год. В нем также предусмотрены средства на помощь Украине.
В Киеве задержали начальника одного из главных управлений Минобороны по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба СБУ.
По версии следствия, задержанный в декабре 2022 года подписал договор с компанией-спецэкспортером на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских военных. После чего Агентство оборонных закупок Минобороны заключило более выгодный контракт на поставку этих же снарядов с этим же производителем, тем самым миновав посредника.
В то же время фигурант дела, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером. После чего на счета фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиарда гривен. Эта сделка на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем, отмечает СБУ.
Согласно спецслужбе, в ходе обысков у фигуранта дела были обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность. Чиновнику планируют сообщить о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
В Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу.
Украинские СМИ, в том числе РБК-Украина, сообщают о взрывах в Кривом Роге.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.
С чем связано закрытие моста, неясно. Местные телеграм-каналы пишут о ракетной угрозе.
Ночью в Бердянске беспилотник упал на жилой дом, заявил представитель администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, украинский беспилотник упал на жилой дом вечером 22 декабря. Рогов заявил, что живший в доме мужчина не пострадал, однако само строение стало «не пригодно для проживания» из-за полученных повреждений. Он также добавил, что в результате падения беспилотника были повреждены внутренний двор, веранда, остекление и фасад соседнего дома.
Ранее Рогов в своем телеграм-канале написал, что вечером 22 декабря Бердянск дважды атаковали беспилотники. Он также добавил, что российские ПВО сбили не менее шести дронов над жилым районом города.
За минувшие сутки российские войска 83 раза обстреливали Херсонскую область, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
По его словам, удары наносились с помощью минометов, артиллерии, «Градов», танков, авиации и БПЛА. Всего по области было выпущено 439 снарядов.
Прокудин также добавил, что под удары попали жилые районы нескольких населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали шесть человек.
The New York Times: Россия перехватила инициативу на большей части фронта
Россия перехватила инициативу на большей части поля боя, о чем свидетельствует наступление российских войск под Авдеевкой, а также в районах Купянска, Бахмута и Марьинки, пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что в последние недели российским войскам удалось добиться небольших территориальных успехов на восточном фронте Украины за счет своего преимущества в живой силе.
Газета также связывает ситуацию на передовой с планами руководства Украины по мобилизации большего числа граждан. В частности, глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что он не видит альтернативы масштабной мобилизации для восполнения потерь армии. В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что командование попросило его мобилизовать до 500 тысяч человек.
При этом издание отмечает, что российские войска добиваются прогресса на поле боя в критический момент для Киева, поскольку Украина испытывает трудности с военной помощью со стороны США и ЕС.
«В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается. Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом отвоеванную этим летом», — сказал в интервью газете замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.
Украина и Россия впервые обменялись письмами и передачами для военнопленных
Об этом сообщили в своих соцсетях российский и украинский омбудсмены Татьяна Москалькова и Дмитрий Лубинец.
«Сегодня впервые на российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России», — написала Москалькова
Лубинец уточнил, что передача посылок и писем была организована при участии украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и Красного Креста.
В тот же день координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении тел 66 погибших украинских военных.
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год. Украине из него достанется всего 600 миллионов долларов
Президент США Джо Байден подписал закон об оборонной политике США, который разрешает потратить рекордные 886 миллиардов долларов в 2024 году на военные цели, сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, соответствующий документ регулирует все — от повышения заработной платы военнослужащим и закупок кораблей и самолетов до политики поддержки иностранных партнеров, например, таких как Тайвань или Украина.
Это закон, среди прочего, увеличил общий оборонный бюджет США примерно на 3%. Также он продлил действие одного из механизмов помощи Киеву — Инициативы содействия безопасности Украины — до конца 2026 года, разрешив выделить на программу по 300 миллионов долларов в этом и в следующем финансовых годах.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За сутки произошло 75 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 40 авиационных ударов, а также совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских сил и населенным пунктам.
- На купянском направлении ВСУ отбили 16 атак в районе Синьковки Харьковской области.
- На бахмутском направлении украинские военные отбили восемь атак российских войск в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.
- На авдеевском направлении ВСУ отразили 23 атаки в районах Новобахмутовки, Степного и Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На марьинском направлении украинские военные отбили четыре атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области.
- На шахтерском направлении ВСУ отразили атаку в районе Старомайорского Донецкой области.
- На запорожском направлении украинские военные отразили все атаки в районах Вербового и Работино Запорожской области.
- На херсонском направлении ВСУ удерживают плацдарм на левом берегу Днепра, было отражено 17 атак.
- Украинская авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Силы ПВО Украины сбили три Су-34, а подразделения ракетных войска поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два склада боеприпасов и два пункта управления.
Пожалуйста, относитесь с осторожностью к заявлениям непосредственных участников конфликта о собственных успехах и потерях противника на поле боя.
Вечером 22 декабря украинские силы ПВО сбили девять ударных беспилотников типа «Шахед», сообщает командование Воздушных сил ВСУ.
В утренней сводке командования уточняется, что речь про беспилотники, сбитые с 18:00 до полуночи. Все беспилотники были сбиты в пределах Одесской и Хмельницкой областей.
В офисе генпрокурора Украины сообщили, что в Одесской области в результате атаки было повреждено здание школы.
Здравствуйте! Начинается 668-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этой трансляции мы продолжим следить за главными событиями, связанными с войной. Спасибо, что читаете нас.