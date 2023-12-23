Война Шестьсот шестьдесят восьмой день. Онлайн «Медузы»

В Киеве задержали начальника одного из главных управлений Минобороны по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, задержанный в декабре 2022 года подписал договор с компанией-спецэкспортером на закупку оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских военных. После чего Агентство оборонных закупок Минобороны заключило более выгодный контракт на поставку этих же снарядов с этим же производителем, тем самым миновав посредника.

В то же время фигурант дела, пренебрегая контрактом Агентства оборонных закупок, продлил действие предварительного соглашения с предприятием-спецэкспортером. После чего на счета фирмы-посредника было перечислено почти 1,5 миллиарда гривен. Эта сделка на 30% превысила стоимость продукции по прямому договору с изготовителем, отмечает СБУ.

Согласно спецслужбе, в ходе обысков у фигуранта дела были обнаружены документы, подтверждающие незаконную деятельность. Чиновнику планируют сообщить о подозрении по статье о препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.