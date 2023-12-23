Дарья Трепова в суде. 15 ноября 2023 года Дмитрий Ловецкий / AP / Scanpix / LETA

В Санкт-Петербурге 2-й Западный окружной военный суд продолжает рассматривать дело об убийстве «военкора» Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин). Татарский погиб 2 апреля 2023 года при взрыве на «творческом вечере» в петербургском кафе Street Food Bar № 1. Следствие квалифицирует произошедшее как теракт. В его совершении Дарью Трепову, которая принесла на встречу с «военкором» статуэтку, начиненную взрывчаткой. Среди подсудимых — знакомый девушки, Дмитрий Касинцев. Трепова скрывалась у него дома после взрыва, из-за чего Касинцева обвиняют в . Сама Трепова , что ее подставили. 21 декабря гособвинение завершило предоставление доказательств, на это ушло 15 заседаний. За ходом процесса следит «Медиазона», о том, что происходило на первых заседаниях, читайте здесь. «Медуза» рассказывает, как последние в 2023 году заседания.

«Хороший человек, который никому не желал зла»

На заседании суда 13 декабря допросили свидетеля Юлию Жабреву — подругу Треповой. Девушка сразу заявила, что знает Трепову как «хорошего человека и доброго, который никому зла не желал». В ночь перед убийством Татарского — с 1 на 2 апреля — Жабрева осталась с ночевкой в съемной квартире Треповой в Санкт-Петербурге. По ее словам, помещение выглядело как квартира художника, там было много гипсовых голов. Трепова попросила подругу не брать одну из гипсовых голов, так как собиралась ее дарить. По словам Жабревой, на следующий день Трепова собиралась на какое-то мероприятие, а вечером в тот же день планировала уехать в Киев. Уже после взрыва подруги успели списаться в телеграме:

Даша мне написала: «Я была там, лучше бы я там умерла. Меня подставили, я не знаю, что делать». А я не знала, что ей ответить.

Жабрева назвала Трепову «самым отзывчивым» человеком в своей жизни и «самоотверженным при этом». По словам свидетельницы, Дарью «очень легко обмануть» и «было много ситуаций, в которые она попадала в силу своей доверчивости». Утром в день взрыва Трепова была в «спокойном обычном состоянии», утверждает Жабрева.

Судьи также хотели расспросить девушку про политические убеждения Треповой, но Жабрева назвала себя аполитичным человеком и сказала, что не разбирается в вопросе. В результате прокурор Тихонова зачитала показания, которые Жабрева давала на допросе. В них со слов Жабревой говорится, что Трепова придерживается оппозиционных взглядов, поддерживает Навального и феминистское антивоенное движение. На допросе Жабрева также рассказала, что Трепова познакомилась с украинцем, который платил ей за то, чтобы она дарила разным людям книги и открытки. За подаренную открытку ей якобы платили 20 тысяч рублей. По словам Жабревой, Трепова ей говорила, что подарить статуэтку Татарскому — ее последнее поручение в Москве, после чего она получит работу в Киеве и уедет туда заниматься журналистикой.

Положительно о Треповой отозвалась в суде еще одна свидетельница — знакомая обвиняемой по фамилии Комарова. Она заявила, что общалась с Треповой почти два года, и назвала ее очень добрым и «трудоспособным» человеком, который стремился «к чему-то очень хорошему».

Интеллигентной и даже «наивной» назвал Трепову священник из Красногорска Федор Пономарев, к которому Трепова приходила незадолго до 2 апреля. Его показания зачитала прокурор. Трепова пришла к нему с просьбой «помолиться об удачном путешествии», так как собирается уехать в другую страну, чтобы заниматься «оппозиционной журналистикой». Священник заявил, что был очень удивлен, увидев Трепову в новостях о теракте.

Что стало известно после первых семи заседаний суда

В Петербурге продолжается суд над Дарьей Треповой, обвиняемой в убийстве «военкора» Владлена Татарского Что стало известно из показаний потерпевших, которые выступили на первых заседаниях

Что стало известно после первых семи заседаний суда

В Петербурге продолжается суд над Дарьей Треповой, обвиняемой в убийстве «военкора» Владлена Татарского Что стало известно из показаний потерпевших, которые выступили на первых заседаниях

Указания от «Гештальта»

Еще одна подруга Треповой, 26-летняя Милана Хаванова, рассказала, что с Треповой через твиттер познакомился журналист из Украины. Он же познакомил ее с человеком, у которого в телеграме был ник «Гештальт». Согласно показаниям Хавановой, «Гештальт» придумал Треповой легенду о том, что ее зовут и что она студентка Художественной академии имени Ильи Репина. «Гештальт» давал Треповой задания: переснять страницы «какой-то военной книги», отнести открытки в магазин , посещать мероприятия с Татарским. За это Трепова получала деньги на криптокошелек. Однажды Хаванова увидела в квартире Треповой коробку со статуэткой. Трепова, как утверждает подруга, рассказала ей, что внутри прослушивающее устройство для Татарского:

Бюст ей привезли, он находился у нее дома, и она должна была привезти его на встречу с Татарским в Питере. А дальше произошло то, что произошло… [Из Питера] она посылала мне кружочки, какая красивая у нее квартира, и из салона красоты. Я тогда училась на бариста и спала, а проснулась от ее звонка — она говорила, что ее подставили, что бомба была уже там. После этого я с ней общалась уже через письма в СИЗО.

Подруга Треповой утверждает, что однажды слышала голос «Гештальта» по телефону, когда с ним говорила Дарья, — «с южным, украинским акцентом, не грубый и не писклявый». На допросе у следователя Хаванова заявила, что последним заданием от «Гештальта» была встреча с Татарским в Петербурге, где Трепова должна была подарить статуэтку «военкору». По словам подруги, Треповой казалось подозрительным, что надо «втираться в доверие» к Татарскому, и она переживала и за себя, и за него.

На заседании 14 декабря допросили мать Треповой Анну Степанову. Она заявила, что ее дочь всегда «была подвержена влиянию». Степанова привела в пример, как однажды Трепова признавалась, что поступила в медицинский вуз (который затем бросила) под влиянием молодого человека, с которым тогда встречалась.

Прокурор Надежда Тихонова в свою очередь зачитала показания свидетеля Сергея Щербакова, который 31 марта ехал из Москвы в Ленинградскую область. Через приложение BlaBlaCar он взял с собой в попутчицы Трепову, у которой были чемодан, пакет и рюкзак. Она сказала Щербакову, что в чемодане у нее статуэтка кому-то «в подарок».

15 декабря прокурор Тихонова решила зачитать справку с психологическим портретом Треповой. Против этого выступил адвокат обвиняемой Даниил Берман, так как, по его словам, справка получена с нарушениями УПК. Его поддержала Трепова, второй обвиняемый Дмитрий Касинцев и его адвокат Елена Конева, однако суд все равно постановил огласить справку.

Справку подготовила психолог Светлана Заковряшина — старший инспектор главного управления Следственного комитета. В ней она пишет, что для Треповой характерны «недоверчивость, скрытность и резонерство», она «ориентируется на мнение значимых людей», что помогло ее «вовлечь в противоправную деятельность», «выражает восхищение журналистом Попковым» и находится в оппозиции к власти с 2014 года. На следующем заседании в ходе допроса выяснилось, что Заковряшина фиксировала ответы Треповой во время беседы в протокол, но он уже уничтожен. «Он был уничтожен мной в силу того, что [существуют] правила хранения этого документа: я его проанализировала и данные предоставила», — пояснила психолог.

На заседаниях 18 и 19 декабря прокурор зачитывала многочисленные письменные доказательства из материалов дела. Например, показания свидетельницы Оскарян. Она работает в магазине, где — предполагаемый организатор взрыва — покупал цветы и коробку, в которую затем, как утверждается, положил статуэтку и отправил с курьером по адресу Треповой в Москве. Прокурор огласила также допрос курьера «Яндекс.Доставки» Алимова, который отвез букет цветов и коробку со статуэткой (по версии следствия, это произошло 8 марта), а также протокол допроса Александра Ханджи, который продал свою машину Юрию Денисову.

Сторона обвинения 20 декабря зачитала информацию о движении средств на банковских счетах Треповой и Денисова. Из них, в частности, следует, что Трепова со своего счета оплачивала поездки на такси, поездку на BlaBlaCar 31 марта, а также съемную квартиру в Петербурге.

На суде представили сведения из «Яндекс.Такси» о заказах по телефонным номерам, которые принадлежали «Гештальту». По одному из них четыре раза было заказано такси для Треповой в день взрыва, конечным пунктом поездки был указан дом Касинцева в петербургском Парголово (там правоохранительные органы найдут Трепову, — прим. «Медузы»). «Медиазона» отмечает, что еще на прошлом заседании гособвинение называло этот номер как основной номер Треповой.

Обвинение также озвучило данные по криптокошельку Треповой на Binance: его адрес следователь обнаружил при осмотре айфона девушки. Первая операция по нему была проведена в декабре 2022 года, последняя — в марте 2023 года. За это время на кошелек поступило 191 470 рублей. Большую часть этой суммы — 132 тысячи рублей — Трепова получила с 12 февраля. По версии следствия, этот кошелек использовался Треповой и «неустановленными лицами» для «финансирования ее деятельности».

О чем успела сказать защита

На том же заседании 21 декабря свои доказательства начала представлять защита. Адвокат Касинцева Елена Конева зачитала медицинские выписки, в которых говорилось, что у ее подзащитного серьезные проблемы со зрением. Адвокат Треповой Даниил Берман подал ходатайство следователю о признании девушки потерпевшей, так как она тоже получила травмы во время взрыва. По его мнению, это говорит о том, что Трепова не знала о бомбе в статуэтке.

22 декабря со стороны защиты выступил 84-летний дедушка Треповой Николай Степанов. Он, в частности, рассказал, что отношения с окружающими у его внучки были «прекрасные». Адвокат Конева зачитала показания родителей Касинцева, которые сказали, что их сын «оппозиционных взглядов не имеет и политикой не интересуется».

Вскоре судья Жидков объявил, что рассмотрение дела переносится на 15 января, чтобы защита смогла вызвать свидетелей. Затем заседания будут проходить ежедневно, а к 19 января судья предложил сторонам готовиться к прениям.

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