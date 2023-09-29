В Нижегородской области бывший заключенный, вернувшийся с войны, заживо сжег свою сестру. В 2022 году его приговорили к 11 годам за убийство

В нижегородском городе Заволжье бывший заключенный, недавно вернувшийся с войны в Украине, в ходе ссоры «из-за малозначительного повода» облил бензином и заживо сжег свою сестру, сообщает «Нижний Новгород онлайн» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Нижегородской области.

В ведомстве уточнили, что женщина умерла от полученных травм. Подозреваемый был вскоре задержан, он признался в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По данным телеграм-канала Baza, задержанного зовут Олег Гречко. «Нижний Новгород онлайн» пишет, что он был несколько раз судим. В марте 2022 года Гречко приговорили к 11 годам колонии особого режима за убийство. Как пишет издание, бывший заключенный тогда поссорился со своим знакомым, после чего не менее 12 раз ударил его ножом и задушил проводом от кипятильника.

Гречко вышел на свободу через год. Как именно это произошло, издание не пишет, но предполагает, что он отправился воевать в Украину, вероятно, заключив контракт с ЧВК Вагнера. Летом 2023 года, вскоре после возвращения, Гречко стал фигурантом уголовного дела о краже и побоях, отмечает «Нижний Новгород онлайн».

О вербовке заключенных для участия в российском вторжении в Украину известно с лета 2022 года. Взамен осужденным обещали денежные выплаты и помилование. Позднее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, согласившихся воевать.

Изначально вербовкой занималась ЧВК Вагнера. В феврале 2023 года Евгений Пригожин объявил, что компания прекратила вербовку. Как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

Вернувшиеся с войны заключенные нередко становятся фигурантами уголовных дел. В середине сентября 2023 года суд в Ростове-на-Дону, рассмотрев дело об убийстве, приговорил Сергея Руденко, ранее судимого за другое убийство, к 11 годам колонии строгого режима.

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