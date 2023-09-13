В Ростове-на-Дону бывшего наемника из ЧВК Вагнера отправили в колонию по делу об убийстве. Шесть лет назад его приговорили по такой же статье

Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил 34-летнего Сергея Руденко к 11 с половиной годам колонии строгого режима по делу об убийстве, сообщила прокуратура Ростовской области.

По версии следствия, Руденко нашел в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду и связался с 52-летней владелицей жилья. 26 апреля 2023 года при осмотре квартиры у Руденко и хозяйки произошла ссора из-за стоимости аренды. В ходе конфликта он женщину и задушил ее шнурков, забрал телефон и скрылся с места преступления. В тот же день Руденко задержали. На допросе он сознался.

Суд признал Руденко виновным в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) и краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Приговор вынесли еще 4 сентября, следует из карточки дела на сайте суда.

Издание «РО Сегодня» и телеграм-канал Mash утверждают, что осужденный — бывший наемник , который совершил убийство после «демобилизации».

В пресс-релизе СК отмечается, что Руденко ранее уже был судим за убийство. «Медиазона» нашла в судебных базах приговор в отношении жителя Ростова-на-Дону с таким же именем. В июне 2018 года его приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство, совершенное в октябре 2017-го. В материалах дела говорится, что во время ссоры Руденко «задушил сожительницу шнуром и поясом, а затем украл ее украшения и телефон».

О вербовке заключенных для участия в российском вторжении в Украину известно с лета 2022 года. Взамен осужденным обещали денежные выплаты и помилование. Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что подписывает указы о помиловании заключенных, согласившихся воевать.

Изначально вербовкой занималась ЧВК Вагнера. В феврале 2023 года Евгений Пригожин объявил, что компания прекратила вербовку. Как сообщалось, набирать людей на войну в колониях начали от имени Минобороны РФ.

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