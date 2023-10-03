В Красноярском крае по подозрению в убийстве задержан бывший заключенный, вернувшийся с войны. Он сжег дом, в котором находились две женщины

В поселке Ермаковское Красноярского края полиция задержала бывшего наемника ЧВК Вагнера по подозрению в убийстве двух женщин, сообщает «Сибирь. Реалии».

По данным издания, задержанный — 32-летний Денис Степанов. В ночь на 3 октября он поджег дом, в котором были две женщины — 68-летняя хозяйка и ее 35-летняя дочь, пишет телеграм-канал Baza. Обе женщины погибли. Через несколько часов Степанова задержали.

«Сибирь. Реалии» сообщает, что в 2021 году суд приговорил Степанова к трем с половиной годам колонии за избиение знакомого металлической заслонкой для печи. Согласно приговору, как сообщал «Дождь», Степанова ранее как минимум трижды привлекали к ответственности по статье о краже и один раз — по статье о разбое.

Вернувшиеся с войны заключенные регулярно становятся фигурантами уголовных дел. В конце сентября в нижегородском городе Заволжье был задержан Олег Гречко. По версии СК, в ходе ссоры «из-за малозначительного повода» задержанный облил свою сестру бензином, после чего поджег ее. Женщина умерла от полученных травм. По данным издания «Нижний Новгород онлайн», в 2022 году Гречко был приговорен к 11 годам колонии особого режима за убийство, но вышел на свободу через год, по всей видимости, заключив контракт с ЧВК Вагнера.

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