Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год. Он включает 600 миллионов долларов на производство оружия для Украины

Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2024 год в размере 886,3 миллиарда долларов, сообщает Белый дом. Ранее проект бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября, одобрили обе палаты конгресса.

Документ определяет финансирование деятельности министерств обороны, энергетики, Госдепартамента и разведывательного сообщества, а также программ национальной безопасности. По словам Байдена, закон «предоставляет важнейшие полномочия, которые требуются нам для строительства вооруженных сил, необходимых для сдерживания будущих конфликтов».

Документ предполагает, что зарплата американских военных вырастет на 5,2%. Кроме того, в оборонном бюджете прописано, что некоторые китайские компании по производству аккумуляторов не смогут участовать в закупках для США, пишет Reuters.

Как отмечает CNN, закон продлевает инициативу содействия безопасности Украины до конца 2026 года, что позволяет выделить Киеву 300 миллионов долларов на программу в финансовом году, который заканчивается 30 сентября 2024 года, и в следующем. Программа предусматривает, что деньги пойдут на производство оружия, которое отправят в Украину, а не на прямые поставки из запасов оружия в США.

Администрация президента США Джо Байдена неоднократно отмечала, что уже выделенные деньги на поддержку Украины практически закончились. Байден просил конгресс одобрить выделение 106 миллиардов долларов на безопасность, в том числе более 60 миллиардов на помощь Украине, однако конгрессмены не поддержали предложение.

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