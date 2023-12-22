В Петербурге за организацию убийства задержали Александра Тютина. В 2021 году его приговорили к 23 годам по такому же обвинению, но он вышел на свободу, вступив в ЧВК Вагнера

В Санкт-Петербурге по подозрению в организации убийства задержан бывший наемник ЧВК Вагнера Александр Тютин, сообщают издание 47news и телеграм-канал Baza.

Тютина в 2021 году приговорили к 23 годам лишения свободы за организацию нескольких убийств, однако летом 2022 года он вышел на свободу, заключив контракт с ЧВК Вагнера. После истечения срока контракта Тютин вместе с женой улетел в Турцию. Примерно через год он вернулся в Санкт-Петербург, после чего попытался организовать новое убийство, пишет 47news.

По данным издания, Тютин обратился к своем сослуживцу по ЧВК Вагнера, ранее осужденному за серию убийств, с предложением убить человека, живущего в Турции. По данным телеграм-канал Baza, речь шла про жену Тютина. В то же время 47news пишет, что Тютин пытался организовать убийство российского спецназовца, любовника его жены.

В итоге сослуживец Тютина сообщил о полученном предложении сотрудникам Следственного комитета, после чего заказчика убийства задержали в торговом центре «Европолис». Согласно 47news, Тютин уже дал признательные показания.

Александр Тютин был владельцем агентства недвижимости «Троицкий мост». В 2018 году его задержали по обвинению в подготовке убийства племянницы. В ходе следствия выяснилось, что летом 2005 года Тютин организовал убийство своего делового партнера Дмитрия Зейналова и всей его семьи — жены и двух детей — в их доме в Ленинградской области. В колонии Тютин провел меньше двух лет.

Как напоминает 47news, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин после истечения срока контракта Тютина называл его «толковым»: «Видно, что большой жизненный опыт у мужика за спиной. Жаль было с ним расставаться, один он нескольких стоит. Красавчик, одним словом».

В то же время глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова не исключала, что Тютин не был на передовой. «Не сомневаюсь, что эта скотина ни дня не была на фронте. Вообще это очень уже распространенный бизнес: выпускать из тюрьмы под шумок тех, кто хорошо за это забашлял», — писала Романова.

В российских СМИ регулярно сообщают о преступлениях людей, вернувшихся с войны. Например, в конце сентября в Нижегородской области бывший наемник ЧВК Вагнера в ходе ссоры «из-за малозначительного повода» облил бензином и заживо сжег свою сестру. В октябре полиция Красноярского края задержала другого наемника по подозрению в убийстве двух человек. Сообщалось, что он поджег дом, в котором находились две женщины.

Еще 11 похожих историй

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй

Еще 11 похожих историй

Тысячи россиян отправились на войну только ради того, чтобы выйти из колонии. Вернувшись домой, многие из них снова начали грабить, насиловать и убивать Шесть месяцев. Одиннадцать историй