Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские войска выполнили главную задачу на 2023 год — сорвали украинское контрнаступление.

«Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена», — сказал Шойгу на итоговом селекторном совещании, запись которого опубликовало РИА Новости.

По словам министра, выполнению главной в 2023 году задачи способствовало несколько факторов, в том числе «создание эффективной системы оборонительных рубежей, высокая боеспособность всех частей и подразделений, надежность и результативность российской военной техники».

Шойгу заявил, что российские войска расширяют подконтрольные территории на всех направлениях и «постоянно занимают более выгодные позиции». Завладеть инициативой на поле боя, по словам министра, помогли «всеобщие усилия в тылу и на фронте».

Вооруженные силы Украины летом 2023 года начали контрнаступление, подготовка к которому велась несколько месяцев. Во второй половине июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление идет «медленнее, чем хотелось». В декабре Зеленский признал, что Киев «не добился желаемых результатов» — в ходе контрнаступления украинским военным удалось освободить лишь незначительные по площади территории, при этом обе стороны понесли серьезные потери. Президент России Владимир Путин, неоднократно высказывавшийся по поводу контрнаступления ВСУ, в середине декабря заявил, что у украинских военных «нигде ничего не получилось».

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