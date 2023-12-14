Путин: в рамках большого контрнаступления у ВСУ «нигде ничего не получилось»
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что у украинских военных в рамках большого контрнаступления «нигде ничего не получилось».
Он выразил мнение, что сама идея контрнаступления была реализована только чтобы получить дополнительное финансирование с Запада.
Это связано, видимо, с поездками руководства Украины за границу с целью выклянчить дополнительные деньги на содержание страны, на военную составляющую, на технику, на боеприпасы. Подход видимо такой: пока ездят и клянчат, нужно показать, что у Вооруженных сил Украины есть шанс добиться во что бы то ни стало, любой ценой, не считаясь с потерями какого-либо успеха в рамках так называемого контрнаступления.
По мнению Владимира Путина, украинцы не наводят мосты через Днепр, так как у них есть «понимание того, что они будут уничтожены».
«Я считаю, что это глупо и безответственно со стороны политического руководства страны. Но это их дело», — заявил Путин.