В порту Феодосии ракетным ударом ВСУ поврежден десантный корабль «Новочеркасск». Погиб один человек

В ночь на 26 декабря вооруженные силы Украины атаковали порт Феодосии, заявил глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

«Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены. Держу ситуацию на личном контроле. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — написал он ночью в своем телеграм-канале.

Позже Аксенов сообщил, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек и еще двое получили ранения. Также были повреждены шесть зданий.

В соцсетях появлялись видео взрывов от очевидцев.

Командование Воздушных сил ВСУ объявило, что украинская тактическая авиация подорвала в Феодосийском районе большой десантный корабль Черноморского флота РФ «Новочеркасск». По данным военных, атака крылатыми ракетами была произведена около 02:30 по местному времени. Предположительно, корабль доставлял в аннексированный Крым из Ирана ударные беспилотники «Шахед», используемые Россией для атак на Украину.

«А флота на России становится все меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером „Москва“ — следует большой десантный корабль „Новочеркасск“. Благодарю пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу», — написал в телеграме командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Обновлено. Минобороны РФ подтвердило информацию о повреждении корабля «Новочеркасск» в Феодосии. По данным российского военного ведомства, ВСУ нанесли удар по кораблю авиационными управляемыми ракетами. В ходе противовоздушного боя средствами ПВО уничтожены два украинских Су-24, осуществлявших пуск ракет, добавили в Минобороны.

Помимо атаки на Феодосию, Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 26 декабря уничтожили 13 из 19 беспилотников, запущенных российскими военными с юго-восточного направления. Ударные дроны были сбиты в пределах Одесской, Херсонской, Николаевской и Хмельницкой областей.

В марте 2022 года ВСУ нанесли авиаудар по порту оккупированного Бердянска. Тогда украинские военные заявляли, что уничтожили большой десантный корабль «Саратов» Черноморского флота РФ, а также нанесли повреждения десантным кораблям «Цезарь Куников» и «Новочеркасск».

После серии атак ВСУ по Севастополю, где базируется Черноморский флот РФ, часть кораблей флота была переброшена в порт Феодосии.