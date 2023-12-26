Суд в Москве дал год колонии мужчине, следившему за «военкором» Александром Коцем

Суд в Москве приговорил к одному году лишения свободы 28-летнего Леонида Гутарова по обвинению в слежке за «военкором» «Комсомольской правды» Александром Коцем.

Гутаров признан виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни (часть 1 статьи 137 УК), сообщает пресс-служба московского управления Следственного комитета.

Суд на два года лишил Гутарова права администрировать сайты и собирать материалы, в том числе с использованием интернета, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

По версии следствия, подсудимый с 4 по 7 ноября 2023 года скрытно наблюдал за квартирой семьи «военкора», а также обманом пытался узнать у жены Коца данные о его профессиональной деятельности. По данным СК, Гутаров за вознаграждение передал собранные сведения соучастнику, отправив в телеграме. СК объявил 8 ноября, что задержал подозреваемого.

Первоначально следствие после жалобы жены Александра Коца начало расследование по статье о воспрепятствовании законной деятельности журналистов. В дальнейшем статью обвинения переквалифицировали на нарушение неприкосновенности частной жизни.