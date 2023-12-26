МВД России объявило в розыск фехтовальщиков из российской сборной, уехавших в США

МВД объявило в розыск фехтовальщиков из российской сборной Сергея Биду и его супругу Виолетту Биду (Храпину), уехавших из России в США, сообщает «Медиазона».

По какой статье разыскивают фехтовальщиков, в карточке розыска не уточняется. По данным издания, Сергей Бида попал в розыск не позднее сентября, а его жена — не позднее октября 2023 года. Решений об их заочном аресте журналистам обнаружить не удалось.

Как напоминает «Медиазона», супруги были заметными фигурами в российском фехтовании. Так, Сергей Бида, состоявший в «Динамо», на Олимпийских играх в Токио в 2020 году получил серебряную медаль. Виолетта Бида, состоявшая ЦСКА, также участвовала в Олимпиаде и завоевывала медали на международных соревнованиях.

По данным издания, супруги уехали из России к лету 2023 года. В июне американская Академия мастеров фехтования сообщила, что приняла российских фехтовальщиков. В конце месяца Американская фехтовальная федерация допустила Сергея Биду до участия в соревнованиях на территории США. С тех пор он трижды занимал первые места в различных соревнованиях.

В свою очередь Федерация фехтования России в июле сообщила, что тренировавшего супругов Александра Глазунова освободили от должности старшего тренера сборной России из-за участия его подопечных в американских соревнованиях «без согласия российской стороны».

В комментарии «Медиазоне» Сергей Бида предположил, что поводом для уголовного преследования мог послужить их статус (на момент отъезда Сергей был офицером Росгвардии, а Виолетта — сотрудницей Минобороны), однако комментировать эту версию он не стал: «Я решил отрешиться от всего этого и не хочу иметь ничего общего с политикой, особенно российской».

После начала полномашстабной войны в Украине российских спортсменов отстранили от участия во многих международных соревнованиях. В июле издание «Холод» сообщило, что более 200 российских спортсменов поменяли или собираются поменять свое спортивное гражданство, чтобы продолжить карьеру. В сентябре заместитель главы Минспорта РФ Алексей Морозов заявил, что более ста российских спортсменов сменили спортивное гражданство.