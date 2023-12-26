В Верховную раду внесли законопроект об изменениях правил мобилизации в Украине. Предлагается рассылать электронные повестки и ограничивать в правах уклонистов

Кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект, который меняет правила мобилизации и воинского учета в стране, сообщил постоянный представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.

Так, сообщает «Интерфакс — Украина», проект закона предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет и уточняет, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку. Среди категорий граждан, которые имеют право на отсрочку лица с инвалидностью I или II группы или временно непригодные по состоянию здоровья на срок до полугода, беременные женщины и женщины в декретном отпуске сроком до трех лет, действующие народные депутаты Украины и депутаты Верховной рады Крыма.

При этом, согласно законопроекту, права на отсрочку лишаются чиновники, сотрудники Бюро экономической безопасности Украины, Государственной исполнительной службы Украины и прокуратуры.

Не подлежат призыву по мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, служившие во время военного положения и уволенные в запас, а также освобожденные из плена. Их могут снова призвать на службу с их согласия.

Мобилизованных будут увольнять со службы при достижения предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья, после непрерывной службы во время военного положения в течение трех лет, при наличии инвалидности I или II группы, после освобождения из плена и по другим основаниям.

Законопроект также предусматривает, что на каждого призывника, военнообязанного и резервиста составляется военно-учетный документ в электронной форме. При этом, отмечает «РБК — Украина», исключается норма, о том, что военный учет граждан Украины, постоянно проживающих за границей, не ведется.

Документ предусматривает возможность рассылки повесток в военкомат через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Уважительными причинами неявки в военкомат в определенный в повестке срок будут считаться препятствие стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника.

Если военнообязанные и резервисты не исполнили требования закона, их будут вносить в Единый реестр должников и применять к ним ограничения. Среди таких мер запрет на выезд за границу и проведение операций с имуществом, ограничение на получение водительских прав и управление автомобилем, отказ в кредитах и займах, а также льготах и услугах от государства.

Представительства Украины за рубежом будут оказывать консульские услуги, в том числе оформлять украинский или заграничный паспорта, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые считаются призывниками, военнообязанными или резервистами, только при наличии военно-учетных документов.

Правительство Украины также внесло в Верховную раду законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение правил мобилизации. Так, пишет издание «Страна», за нарушение законодательства о военной обязанности предусмотрен штраф от 34 до 85 тысяч гривен, в условиях особого периода — от 153 до 204 тысяч гривен. Отказ от прохождения военно-лечебной комиссии может грозить лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Военное положение в Украине было объявлено сразу после начала полномасштабного росссийского вторжения в феврале 2022 года. Его действие несколько раз продлевалось. На данный момент военное положение в стране действует до 14 февраля 2024 года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. Окончательное решение по этому вопросу, отмечал Зеленский, еще не принято, в том числе потому, что пока у властей Украины нет понимания по ротации и отпускам для действующих военных.

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