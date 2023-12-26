«Военное командование такого запроса не делало». Залужный — о мобилизации в Украине до полумиллиона человек
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины постоянно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретное число мобилизованных не подавало.
«Военное командование ни одного запроса [властям] не делало на какие-то там цифры. Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и соответственно, формирует свои запросы — на боеприпасы, на оружие и на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом, мероприятием в кабинет министров или Верховную раду мы [такие запросы] не осуществляем», — сказал Залужный в эфире национального телемарафона.
Таким образом он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, почему командование ВСУ предложило мобилизовать именно 400-500 тысяч человек. Ранее о том, что Генштаб ВСУ хочет мобилизовать 450-500 тысяч человек, говорили президент Украины Владимир Зеленский и глава фракции «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия.
«Что касается этой цифры (вероятно, речь идет о количестве мобилизованных — прим. „Медузы“), мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, касающиеся каждого из этих показателей я не могу. Это военная тайна», — добавил Залужный.
Главнокомандующий отметил, что Генштаб ВСУ не наделен правом предлагать законодательные инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал.
Залужный также подтвердил, что ВСУ работали с Минобороны Украины, которое может предлагать проекты законов, и уже ведомство, вероятно, подавало законопроект о пересмотре правил мобилизации в правительство.
Президент Украины Владимир Зеленский на большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, в том числе потому, что пока у властей Украины нет понимания по ротации и отпускам для действующих военных.
На фоне продолжающегося российского вторжения власти Украины решили пересмотреть правила мобилизации и воинского учета в стране. Правительство Украины подготовило специальный законопроект об этом. 25 декабря его внесли в Верховную раду.
Среди прочего в проекте закона предлагается снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, уточнить, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку, а также определить порядок увольнения мобилизованных. Документ предусматривает рассылку электронных повесток, вводит учет военнообязанных украинцев, проживающих за рубежом, и ужесточает ограничения для уклонистов.