Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военное командование Украины постоянно формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс, но запрос на конкретное число мобилизованных не подавало.

«Военное командование ни одного запроса [властям] не делало на какие-то там цифры. Военное командование продолжает выполнять функцию защиты государства и соответственно, формирует свои запросы — на боеприпасы, на оружие и на человеческий ресурс. Это делается на постоянной основе, а каким-то отдельным форматом, мероприятием в кабинет министров или Верховную раду мы [такие запросы] не осуществляем», — сказал Залужный в эфире национального телемарафона.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов, поинтересовавшихся, почему командование ВСУ предложило мобилизовать именно 400-500 тысяч человек. Ранее о том, что Генштаб ВСУ хочет мобилизовать 450-500 тысяч человек, говорили президент Украины Владимир Зеленский и глава фракции «Слуга Народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Что касается этой цифры (вероятно, речь идет о количестве мобилизованных — прим. „Медузы“), мы ее сформировали на следующий год, она, конечно, учитывает покрытие текущего комплекта, формирование новых воинских частей, а также прогнозирование наших потерь, которые мы можем понести в 2024 году. Озвучивать цифры, касающиеся каждого из этих показателей я не могу. Это военная тайна», — добавил Залужный.

Главнокомандующий отметил, что Генштаб ВСУ не наделен правом предлагать законодательные инициативы, поэтому никаких документов правительству не подавал.

Залужный также подтвердил, что ВСУ работали с Минобороны Украины, которое может предлагать проекты законов, и уже ведомство, вероятно, подавало законопроект о пересмотре правил мобилизации в правительство.

Президент Украины Владимир Зеленский на большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что Генштаб ВСУ хочет в ближайшее время дополнительно мобилизовать 450-500 тысяч человек. По его словам, окончательное решение по этому вопросу еще не принято, в том числе потому, что пока у властей Украины нет понимания по ротации и отпускам для действующих военных.

На фоне продолжающегося российского вторжения власти Украины решили пересмотреть правила мобилизации и воинского учета в стране. Правительство Украины подготовило специальный законопроект об этом. 25 декабря его внесли в Верховную раду.

Среди прочего в проекте закона предлагается снизить призывной возраст с 27 до 25 лет, уточнить, кто не подлежит мобилизации и имеет право на отсрочку, а также определить порядок увольнения мобилизованных. Документ предусматривает рассылку электронных повесток, вводит учет военнообязанных украинцев, проживающих за рубежом, и ужесточает ограничения для уклонистов.

Читайте также

«Все выглядит так, что Залужный будет баллотироваться» «Медуза» рассказывает, что происходит во внутренней политике Украины после неудачного контрнаступления

Читайте также

«Все выглядит так, что Залужный будет баллотироваться» «Медуза» рассказывает, что происходит во внутренней политике Украины после неудачного контрнаступления